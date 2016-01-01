Звільнених Надією Савченко «полонянок» не було в списках на обмін

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Анжеліка Преснякова та Ольга Сворак

Україна не визнає звільнених жінок полоненими

Бойовики передали Україні двох жінок, яких не було у списках обміну полоненими. Про це в ефірі «5 каналу» заявив журналіст Юрій Бутусов.

«...Пройшов обмін, нам видали двох жінок нібито у якості доброї волі - це не обмін, це жест доброї волі. Це не формат обміну, це нібито російська сторона хоче підтвердити, що вона завжди виступає за обмін полоненими і тому на демонстрацію цього обміну вони нам добровільно передають двох людей. Що це за люди? Цих жінок в списку на обмін не було. Вони не включені на обмін. Українська сторона не визнає їх полоненими», - зазначив він.

Бутусов додав, що це - «двоє людей з вулиці».

Нагадаємо, 26 грудня ватажки бойовиків заявили, що передадуть нардепу Надії Савченко двох полонених жінок.

У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

У вівторок, 27 грудня, вранці ватажки терористичної «ДНР» передали керівникові громадської організації «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану - Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак.

Пізніше з'явилися докази, що звільнення двох «полонянок» Надією Савченко керувалося безпосередньо з Москви, а в ОРДЛО навіть не знали, хто це такі.