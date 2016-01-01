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    У Авакова розповіли, чиї інтереси відстоює Савченко

    • Вчора, 08:49
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    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Шкіряк переконаний, що передача полонених під безпосередньою опікою Надії Савченко лягає в той сценарій, який був намальований російськими спецслужбами для цієї жінки

    Наразі народний депутат Надія Савченко відстоює інтереси Кремля і проросійських бойовиків на території України. Про це в ефірі «5 каналу» заявив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

    «На сьогоднішній день Надія Савченко відстоює інтереси Кремля і російсько-терористичних банд на території України. Крапка», – зазначив він.

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    Шкіряк додав: «Те, що віддають людей – це добре. Оцінювати якість цих людей мені достатньо складно... Те, що вони передаються начебто якраз під безпосередньою опікою Надії Савченко, якраз і лягає в той сценарій, який був намальований російськими спецслужбами для цієї жінки ... На моє глибоке переконання, все ж таки до цього треба ставитися з розумінням, що люди повертаються, але з урахуванням того, під яким соусом це подається».

    Нагадаємо, 26 грудня ватажки бойовиків заявили, що передадуть Савченко двох полонених жінок.

    У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

    Як повідомлялося, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими

    Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

    Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

    Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів. 

    Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

     

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