Бойовики передали Україні двох полонених жінок
- Вчора, 09:19
-
Розсилка
Процедура пройшла між підконтрольними бойовикам Донецьком і Макіївкою
У вівторок, 27 грудня, вранці ватажки терористичної «ДНР» передали українській стороні двох полонених жінок Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак. Про це повідомляє сепаратистський сайт ДАН.
Згідно з повідомленням, жінок передали керівнику українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану.
Процедура пройшла між підконтрольними бойовикам Донецьком і Макіївкою.
Рубан зазначив, що сьогоднішня передача «сприятиме прискоренню процесу обміну полоненими на Донбасі».
Нагадаємо, 26 грудня ватажки бойовиків заявили, що передадуть нардепу Надії Савченко двох полонених жінок.
У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.
Як повідомлялося, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими.
Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».
Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».
Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.
Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.