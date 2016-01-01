Бойовики передали Україні двох полонених жінок

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Передача українській стороні полонених жінок

Процедура пройшла між підконтрольними бойовикам Донецьком і Макіївкою

У вівторок, 27 грудня, вранці ватажки терористичної «ДНР» передали українській стороні двох полонених жінок Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак. Про це повідомляє сепаратистський сайт ДАН.

Згідно з повідомленням, жінок передали керівнику українського Центру звільнення полонених «Офіцерський корпус» Володимиру Рубану.

Процедура пройшла між підконтрольними бойовикам Донецьком і Макіївкою.

Рубан зазначив, що сьогоднішня передача «сприятиме прискоренню процесу обміну полоненими на Донбасі».

Нагадаємо, 26 грудня ватажки бойовиків заявили, що передадуть нардепу Надії Савченко двох полонених жінок.

У свою чергу перший віце-спікер, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що питання звільнення з полону бойовиків на Донбасі Анжеліки Преснякової та Ольги Сворак обговорювалося ще з весни.

Як повідомлялося, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими.

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».

Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.

Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.