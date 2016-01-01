Ватажки бойовиків заявили, що передадуть Савченко двох полонених жінок

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Плотницький і Захарченко

Захарченко та Плотницький назвали це жестом доброї волі

Ватажки терористичних організацій «ДНР» і «ЛНР» Олександр Захарченко та Ігор Плотницький заявили, що передадуть нардепу України Надії Савченко двох полонених жінок. Про це йдеться у їхній заяві, поширеній сепаратистським сайтом ДАН.

«Як жест доброї волі, напередодні Нового року і Різдва, ми без будь-яких умов передаємо представнику народу України Надії Савченко двох жінок – Анжеліку Преснякову та Ольгу Сворак», – заявили ватажки бойовиків.

Вони додали, що «залишаються відкритими до діалогу з тими представниками здорової частини українського народу – депутатами, громадськими діячами, журналістами, хто реально налаштований на реалізацію Мінських угод, вирішення проблем багатостраждального Донбасу».

Як повідомлялося, Україна віддасть в односторонньому порядку 15 осіб, щоб розблокувати процес обміну військовополоненими.

Нагадаємо, Верховна Рада виключила Савченко зі складу делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи. «За» проголосувало 237 депутатів.

Савченко, перебуваючи в Берліні, заступилася за ватажків бойовиків Донбасу Ігоря Плотницького та Олександра Захарченка.

Раніше ЗМІ повідомили, що Савченко в Мінську таємно зустрілася з ватажками «ДНР» і «ЛНР». Радник СБУ Юрій Тандіт заявив, що Служба безпеки України не була попереджена Надією Савченко про поїздку до Мінська на зустріч із ватажками «ДНР» і «ЛНР».

Глава так званої ЛНР Ігор Плотницький підтвердив, що він і лідер самопроголошеної ДНР провели зустріч з Надією Савченко і обговорили з нею обмін полоненими за формулою «всіх на всіх».