З’явилися супутникові знімки ракетних ударів США по авіабазі в Сирії

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Місця влучання американських ракет

Сирійська авіабаза майже повністю зруйнована

Інформаційна агенція Reuters опублікувала супутникові знімки авіабази Шайрат у Сирії, по якій американські військові випустили майже 60 ракет «Томагавк».

На знімках видно масштабні руйнування аеродромів, літаків і заправних засобів, які, на думку Пентагону, використовувалися для хімічної атаки на місто Хан-Шейхун у сирійській провінції Ідліб.

Сирійська обсерваторія з прав людини зазначила, що внаслідок ракетного удару авіабаза Шайрат «майже повністю зруйнована». За даними правозахисників, ракети пошкодили більше десятка ангарів, паливний склад і ППО бази, додає Fox News.

За інформацією телеканалу, загинули щонайменше сім сирійських військових, дев’ять отримали поранення. Два високопосадовця Пентагону розповіли Fox News, що близько 20 сирійських літаків були знищені.

Чиновники сказали, що уся знищена техніка була літаками, а не вертольотами. При цьому жодного російського літака не було на авіабазі, але там перебували від 12 до 100 російських військових. Але американські військові не цілили в казарми, кажуть у Пентагоні.

Як повідомляв «Главком», президент США Дональд Трамп віддав наказ нанести удар по авіабазі в Сирії, з якої, за його словами, була здійснена хімічна атака в провінції Ідліб.

59 ракет класу Tomahawk були випущені з американського корабля в Середземному морі.

Удари були спрямовані проти баз сирійських ВВС, закритих ангарів, заправної і логістичної інфраструктури, бункерів зі зброєю, систем ППО і радарам.

«Удар є пропорційною відповіддю на «мерзенні дії Башара Асада». Аеродром в Шайрат, по якому були нанесені удари, використовувався для зберігання хімічної зброї та базування урядових ВПС», - повідомили у Пентагоні, додавши відео запуску ракет.

Повідомлялося, що військові бази в Сирії, де розміщуються російські війська, не потрапили під ракетний удар США.

Прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв побачив у ракетному ударі США «межу бойових зіткнень з Росією».

У п’ятницю ввечері на засіданні Радбезу ООН постпред України Володимир Єльченко заявив, що сирійський режим та його спонсори мають понести відповідальність за хіматаку.

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Джерело: ТСН