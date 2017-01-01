Тютюновий колапс. Чи фінансували українські курці «ДНР»?

Федір Орищук



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зміна голови Адміністрації президента ознаменувала захід найбільшої зірки тютюнового ринку країни

Махінації монополіста тютюнового ринку «Тедіс Україна», що призвели до виведення за кордон понад двох мільярдів гривень, правоохоронці почали розслідувати майже півтора року тому. Але активізація слідчих припала лише на останні місяці. Зволікання коштувало країні ще кількох сотень мільйонів. Такий висновок випливає, якщо дослідити історію кримінального провадження щодо «Тедіс Україна», яке розпочала фіскальна служба, а продовжила прокуратура. Причини гальмування варто шукати у хронології подій.

Фірма з непримітною назвою «Тедіс Україна» в останні тижні стала ледь не головним ньюзмейкером у стрічках економічних новин. Завдяки кримінальному розслідуванню проти монополіста дистрибуції тютюну українські курці дізналися, що їхні кошти йшли «на фінансування «ДНР», а у сприянні бізнесу підозрюють голову Антимонопольного комітету України.

Понад 100 обшуків, до яких залучили 1000 силовиків, блокування рахунків та товару на складах, що врешті-решт призвели до спустошення тютюнових вітрин у крамницях. Усі ці події відбуваються навколо однієї структури – «Тедіс Україна» – фірми, у якої напередодні ще й арештували корпоративні права.

Як пояснював генпрокурор Юрій Луценко, приводом для наступу на бізнес є кілька фактів: присутність серед власників найбільшого дистриб'ютора сигарет, фірми «Тедіс Україна», росіянина із санкційного списку Ігоря Кесаєва, незаконне виведення коштів з України, а також підозра у постачанні за рахунок цих грошей зброї так званим ДНР/ЛНР.

Генеральна прокуратура розпочала своє розслідування минулого травня за фактом фінансування тероризму, ухилення від сплати податків, зловживання службовим становищем.

Як можна дізнатися з кримінального провадження, доступного у судовому реєстрі, його головні фігуранти – український бізнесмен Борис Кауфман, а також двоє росіян – Сергій Кацієв та Ігор Кесаєв. Останні, зазначається у матеріалах розслідування, мали монополію «на російському ринку легального та тіньового обігу тютюнових виробів».

Борис Кауфман

Завдяки одеситу Кауфману п’ять років тому партнери розпочали експансію в Україну. Плацдармом стала придбана під цей бізнес Торгова компанія «Мегаполіс-Україна» (перейменована у травні 2016 року у «Тедіс Україна»). Кауфман отримав у новому бізнесі частку через фірму «Лідертано Холдінгс ЛТД», росіяни – через кіпрську Whiteley Engineering Limited.

На момент приходу нового гравця в Україні існувало близько 40 дистриб'юторів сигарет, ринок мав ознаки конкурентного. Але вже у 2013 році «Тедіс» («Мегаполіс-Україна») сконцентрував понад 99% ринку дистрибуції, розповідав напередодні голова Анимонопольного комітету Юрій Терентьєв. Поглинання відбулось завдяки купівлі декількох локальних посередників.

Компанію «Мегаполіс-Україна» створено у 2011 році, а у 2016-му перейменовано у «Тедіс Україна». Сьогодні через цю фірму чотири найбільших виробники тютюнової продукції в Україні («Філіп Морріс Україна», «Джей Ті Інтернешнл Україна», «Імперіал Тобакко Продакшн Україна», «В.А.Т.-Прилуки») продають товар 40–50 оптовим та 80 тисячам роздрібних торговців. Регіональна мережа «Тедіс Україна» складається з 35 регіональних структурних підрозділів.

Цю історію успіху у правоохоронних органах сьогодні бачать так: «за нетривалий час бізнесмени «шляхом підкупу службових осіб центральних державних органів України та тиску на виробників та реалізаторів тютюнової продукції… зайняли монопольне становище». Як сказано у розслідуванні, розширення бізнесу відбувалось не без допомоги топ-чиновників – голови Антимонопольного комітету України Юрія Терентьєва та двох його підлеглих – державних уповноважених АМКУ. Начебто вони заплющували очі на неконкурентну поведінку цього гравця. Штраф, накладений Антимонопольним комітетом наприкінці минулого року (у розмірі 430 млн гривень), в Генпрокуратурі вважають «безпідставно заниженим».

Голова Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв – фігурант скандальної справи проти тютюнового посередника

Під час досудового розслідування стало відомо і про хабарі, які буцімто представники «Тедіс Україна» неодноразово давали деяким посадовцям АМКУ.

На цьому кримінальний перелік не вичерпується. Власники та менеджери «Тедісу», за даними слідчих органів, з 2015 до 2017 року через підконтрольні фіктивні структури вивели з України 2,513 млрд гривень. Гроші осіли в Росії та можуть інвестуватись у виробництво зброї для «ДНР/ЛНР». Такий висновок випливає із формулювань у кримінальному провадженні: «Найбільшу частку отриманих прибутків від діяльності в Україні після транзитного перерахування по рахунках низки офшорних фірм отримують громадяни РФ». При цьому зазначається, що Кесаєв є власником одного з лідерів військово-промислового комплексу Росії – Заводу ім. Дегтярьова, – який постачає бойовикам так званих ЛНР і ДНР стрілецьке, артилерійське, зенітно-ракетне озброєння.

Росіянин Кесаєв є власником зброярського Заводу ім. Дегтярьова

Варто зазначити, що першим розслідувати діяльність «Тедісу» (на той час «Мегаполісу») розпочало Головне управління фіскальної служби у Тернопільській області – у грудні 2015 року. Провадження відкрили за фактом ухилення від сплати податків. Уже тоді фіскали виявили схеми, які тепер лягли в основу розслідування Генеральної прокуратури.

Ще рік тому ДФС підрахувала: мінімізація податкових зобов'язань компанією «Мегаполіс-Україна» за 2014-2015 рр. становила 1,2 млрд гривень. Для порівняння нагадаємо: Генпрокуратура у своєму розслідуванні встановила махінації компанії протягом наступного періоду (2015–2017 рр.) на суму 2,5 млрд гривень.

Тобто з моменту встановлення порушень гроші від тютюнового бізнесу продовжили йти повз бюджет.

Причини, через які схема виведення багатомільйонних коштів з тютюнового ринку працювала і протягом 2016-2017 рр., можуть бути цілком зрозумілі. Наприклад, слідчі мали зібрати належні докази скоєння злочину. Разом з тим варто звернути увагу і на красномовні збіги у цій історії.

Як сказано вище, Генпрокуратура встановила, що одним із співзасновників «Тедісу» є росіянин Ігор Кесаєв. Частку в компанії він отримав ще в 2012 році, а у санкційний список України потрапив лише… на початку осені минулого року на підставі відповідного рішення Ради національної безпеки. Це стало приводом для додаткових звинувачень на адресу фірми «Тедіс» – мовляв, попри заборону фірми Кесаєва виводили кошти з України.

Чи могли прийняти рішення РНБО раніше та як би це завадило виведенню за кордон коштів – можна лише гадати. Фактом є те, що санкції застосували одразу після звільнення з посади голови Адміністрації президента Бориса Ложкіна. Співпадіння?

Український співвласник тютюнового дистриб’ютора «Тедіс» Борис Кауфман та Борис Ложкін – давні знайомі. У 2014 році «Радіо Свобода» зняло репортаж про їхні зустрічі. До того ж чотири роки тому Кауфман купив у Ложкіна журнал «Фокус».

Ложкін заперечував зв’язки із Кауфманом та «Мегаполісом». Компанія також відкинула взаємини із Ложкіним та будь-якими іншими політичними фігурами.

Борис Ложкін

Однак раніше ЗМІ повідомляли про отримання документів, відповідно до яких тодішній голова президентської канцелярії називається головним лобістом інтересів «Мегаполісу» в Україні. Згідно з цими документами, проти Ложкіна та «Мегаполісу» ще два роки тому розпочалась інформаційна кампанія, мета якої було зруйнувати монополію на ринку тютюнових виробів. Уточнювалось, що війну розпочав колишній заступник міністра економіки України Олександр Сухомлин.

Втім, війна була недовгою – як відомо, у червні минулого року Сухомлина затримали за підозрою у причетності до схем бізнесмена Сергія Курченка із розкрадання скрапленого газу на 2 млрд гривень. На той час Ложкін ще був головою адміністрації президента.

Федір Орищук, «Главком»