Игры на миллион. Пятилетний мальчик заработал целое состояние, став звездой YouTube

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Он любит играть в машинки, ездить на трехколесном велосипеде и скатываться с горок в аквапарке. И, конечно, он любит новые игрушки. От других пятилетних мальчиков он отличается только тем, что миллионы человек хотят видеть, как он распакует очередную игрушечную фигурку.

В марте 2015 года на портале YouTube появился новый канал – Ryan’s ToysReview («Обзор игрушек от Райана»). Поначалу видео оттуда не пользовались большой популярностью, но спустя четыре месяца просмотры стали стремительно расти. Мама Райана (до сих пор нигде не назвавшая своего имени) уволилась с работы учительницы и стала посвящать YouTube-каналу сына все свое время.

САМАЯ МОЛОДАЯ ЗВЕЗДА YOUTUBE

В последние 18 недель Ryan’s ToysReview является самым популярным каналом на YouTube в США и вторым по попуряности в мире. Видео, как маленький мальчик раскрывает очередную игрушку и рассказывает, что он видит, стали популярнее роликов мировых звезд и целых медиа-империй. Доход 5-летнего Райана от рекламы сейчас превышает миллион долларов в месяц.

«Он, безусловно, самая молодая звезда YouTube, которую мы когда-либо видели», - говорит аналитик и основатель TubeFilter Джош Коэн. – «Когда появился канал, Району было всего 3 года. Жанр рассматривания игрушек собирает миллиарды просмотров в неделю. Никто не говорит об этом, но это настоящее безумие».

Конечно, снимать видеообзоры игрушек придумали не Райан с мамой. Еще осенью 2013 года на YouTube появился канал DisneyCollecterBR: на видеороликах взрослая женщина, скрывавшая свое лицо, распаковывала игрушки и играла с ними. К лету 2014 года на регулярно возглавляла список самых популярных каналов в США.

Но бешеную популярность жанр приобрел, когда обзоры стали делать сами дети. По данным СМИ, 20 из 100 лучших каналов на YouTube были посвящены игрушкам, собирая свыше 4,5 миллиардов просмотров в месяц. Так что перед тем, как Райан встал перед камерой, он сам был зрителем.

«Райан смотрел множество каналов с видеообзорами игрушек. Его любимыми были EvanTubeHD и Hulyan Maya – потому что у них было много роликов, посвященных паровозику Томасу, которого Райан обожал», - рассказала мама мальчика в интервью TubeFilter. «Однажды он спросил меня: «Почему меня не показывают на YouTube, как этих детей?». И я решила, что мы можем тоже попробовать. Мы купили набор поездов Lego, и записали первый обзор».

МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ УВЕЛИЧИВАЕТ ПРОДАЖИ

Канал Райана обогнал по популярности все, что до этого смотрел сам мальчик. Менее чем через два года у Ryan’s ToysReview было уже 5,5 миллионов подписчиков. Ролик за роликом, Райан вместе с мамой совершенствовали свое мастерство сам жанр видеообзоров.

В своем первом ролике трехлетний мальчик просто рассказывает о наборе Lego, строит фигуры и играет. 10-тиминутное видео медленное и статичное, в конце Райан прощается и обещает «увидеться в следующий раз».

Со временем число игрушек, о которых рассказывает Райан, увеличилось. В самом популярном видеоролике мальчик рассказывает сразу о сотне сразу, играя с каждой по несколько секунд. Итог: 568 миллионов просмотров.

«Родители Райана – очень умные люди. Они дают ему не только игрушки, которые любит он сам, но и те, которые популярны на YouTube», - говорит Джош Коэн.

Если приглядеться внимательно, то можно легко отличить, когда ребенок говорит с искренней заинтересованностью, а когда просто произносит выученный текст. В подписи к роликам обязательно перечислены десятки ссылок на компании, которые предоставили игрушки для съемок. Компании-производители уделяют таким звездам YouTube, как Райан, огромное внимание. И не жалеют деньги на гонорары.

«Если продукт получат 10-20 миллионов просмотров, и дети увидят, как мальчику Райану понравилась игрушка, это оказывает огромное влияние на продажи», - рассказывает создатель сайтов Джим Сильвер.

«Это новый, очень творческий и эффективный способ рекламы для производителей игрушек», - считает аналитик Motley Fool Джейсон Мосер.

Другими словами, успех Райана означает также и рост доходов целого ряда крупных компаний. Любая семья может организовать аналогичный прибыльный бизнес, буквально не покидая собственной гостиной.

ДЕТСКИЙ ТРУД И ТЕ, КТО ЕГО ИСПОЛЬЗУЕТ

Но эта тенденция поднимает и целый ряд важных и сложных вопросов. Когда речь идет о традиционных кино- и телевизионных съемках, есть определенные правила, которые определяют, сколько часов в день может работать ребенок возраста Райана. Но когда речь идет о YouTube, никаких правил нет.

Родители Райана говорят, что они снимают два-три видео за один подход, два-три раза в неделю.

«Мы стараемся не мешать посещению детского сада, так что большая часть съемок происходит в выходные дни. Ролики мы монтируем сами, пока Райан на занятиях», - рассказывает мама мальчика.

По ее словам, Райану очень нравится это занятие. И они будут продолжать делать видеообзоры, пока ребенок получает от этого удовольствие.

Джерело: goodhouse.ru