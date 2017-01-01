Священник Александр Клименко из «Голоса країни-7» рассказал, как помогал бойцам АТО и отпевал погибших воинов

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Hochu.ua Александр Клименко, участник вокального шоу «Голос країни-7»

Суперфиналист вокального шоу «Голос країни-7» рассказал, что постоянно молится за мир в Украине.

После громкого скандала, связанного с негативными высказываниями о «Небесной сотне», священник признался, что постоянно помогал бойцам АТО.

«Это тема не для пиара» - заявил Александр Клименко в интервью газете «Факты».

По словам священника, пост на странице в Facebook, был негативной реакцией на слова одного из политиков: «Куля в лоб — так куля в лоб».

«Это безответственная псевдогероика, когда человек не собирается рисковать собой, но с легкостью посылает на смерть других. Кроме того, пост был написан за две недели до массовых расстрелов на Майдане, соответственно, я никак не мог бы критиковать «Небесную сотню». Доказать это очень легко — достаточно посмотреть на дату публикации. Более того, и я сам, и наши прихожане очень много помогали бойцам АТО, отправляли им иконы, святую воду, лекарства, теплые вещи. Троих погибших воинов я отпевал, постоянно читаю молитвы за мир в Украине. Но никому не собирался об этом рассказывать, потому что это не тема для пиара», - заявил Александр Клименко.

Также священник рассказал об отношениях с легендарной украинской певицей Катей Chilli:

«Мы сдружились с Катей на этом проекте и действительно поддерживали друг друга. Она — очень чуткий и светлый человек. После того как ведущие объявили, что я прохожу в финал, а Катя нет, я пошел к ней в гримерку. Хотел просто поговорить, поддержать ее. Но оказалось, что она в полном порядке. Играла со своим сыном Святозаром, общалась с музыкантами, была улыбчива и безмятежна. Сказала, что о финале даже не думала — это не ее. Благодарила меня за то, что мы вместе с Тиной Кароль спели в полуфинале потрясающую песню на стихи Тараса Шевченко «Думи мої, думи мої». По словам Кати, она давно о таком мечтала, и это действительно было здорово».

Выступление Тины Кароль, Kaти Chilly, Александра Клименко



