Священник Александр Клименко из «Голоса країни-7» считает героев небесной сотни безумцами

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Содержимое страницы священника взорвалось сеть

Протоиерей Александр Клименко, чье выступление на шоу канала «1 + 1» «Голос країни -7» так растрогало зрителей и судей, в Фейсбуке недноразово смеялся над сюжетами канала, называл майдановцев безумцами, информировал своих читателей о новых произведениях Охлобыстина, увлекался русскими православными пропагандистами и оскорблял верующих других конфессий.

В четвертом выпуске шоу «Голос країни-7» на канале «1 + 1» было показано выступление Александра Клименко. Исполнение песни Николая Мозгового «Материнская любовь», судьи признали чрезвычайно успешным, на YouTube-канале 1 + 1 она лидирует по просмотрам среди конкурсантов 12 февраля .

Протоиерею Александру Клименко 33 года. Он окончил Киевскую духовную академию и семинарию, в священный сан был рукоположен в 2007 году Митрополитом Владимиром. Сейчас он служит в Софрониевского храме г. Березань и Свято-Троицком храме с. Надра Барышевского района Киевской области.

Страница в соцсети «Фейсбук» Александра Клименко открыта и доступна для просмотра. Кроме понятных для его сана церковных установок, простых жизненных записей, особенно трогательным из которых есть просьба тихонько помолиться за здоровье его жены, которая рожала ребенка, привлекают внимание другие: образы участников Революции Достоинства после того, как в Киеве пролилась кровь, фото Аллы Мазур, которая призывает не возвращаться в реальность, реклама фильма известного украинофоба Ивана Охлобыстина.

Представители общенационального канала, которые сейчас активно продвигают Александра Клименко, не обратили на эти факты внимания.

Аннексию Крыма протоиерей Клименко осуждает, а всех тех, кто поддерживает это преступление он попросил удалиться из друзей в соцсети.

Джерело: Україна молода