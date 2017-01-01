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    Скандал на «Голосі країни-7»: зрители не верят в проигрыш Кати Chilly священнику УПЦ МП

    • Сьогодні, 17:52
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    Катя Chilly
    Катя Chilly

    Священник Александр Клименко набрал 93% голосов, а за Катю голоса отдали всего 7% голосов телезрителей

    В соцсетях разгорелась жаркая дискуссия по поводу результатов голосования в полуфинале песенного шоу «Голос країни-7», финалистом сезона стал священник Александр Клименко, который с большим перевесом обошел певицу Катю Чили (Chilly). Клименко набрал 93% голосов, а за Катю голоса отдали всего 7% голосов телезрителей.

    Однако зрители шоу не верят в достоверность результатов голосования, учитывая, какой сенсацией стало первой выступление певицы на слепых прослушиваниях. К возмущению пользователей присоединился и продюсер Олег Боднарчук, который уверен, что шоу делается под конкретного финалиста. «Три прямых эфира на «Голосі країни» - Вербна, Пасха и Гробки. Все продумано. Игра под одного финалиста», - поделился он своим мнением.

    Журналист София Милевич солидарна с Олегом Боднарчуком: «Правильно ли я поняла механизм: нужно отправить петь делегата от той институции, которая нуждается в возобновлении доверия общественности. Интересно, кого в следующем году отправят петь: главу нацбанка, правительства, государства?»

    Напомним, что в начале апреля Алексанр Клименко стал отцом в четвертый раз, его супруга родила дочь.

     

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