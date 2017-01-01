Сало, яблука та печиво. Як українці допомагають Балаклії

До Балаклії прибувають гуманітарні вантажі з усієї України

За чотири доби після трагедії на Харківщину доправили понад 120 тонн продуктів і будматеріалів.

Пункт збору гуманітарної допомоги організували в місцевому пункті соціального захисту. Кімнати заповнені овочами, пляшками з водою, домашньою консервацією.

Світла в будівлі немає, тож формували пакети при світлі ліхтариків. З Красного Кута привезли три тонни яблук, Хмельницький передав сало.

У продуктових наборах – крупи, печиво, чай, м'ясне, борщовий набір, фрукти.

Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази.

25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.