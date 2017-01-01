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    Сало, яблука та печиво. Як українці допомагають Балаклії

    • Сьогодні, 18:01
    • Розсилка
    Балаклія
    Балаклія

    До Балаклії прибувають гуманітарні вантажі з усієї України

    За чотири доби після трагедії на Харківщину доправили понад 120 тонн продуктів і будматеріалів.

    Пункт збору гуманітарної допомоги організували в місцевому пункті соціального захисту. Кімнати заповнені овочами, пляшками з водою, домашньою консервацією.

    Світла в будівлі немає, тож формували пакети при світлі ліхтариків. З Красного Кута привезли три тонни яблук, Хмельницький передав сало.

    У продуктових наборах – крупи, печиво, чай, м'ясне, борщовий набір, фрукти.

    Нагадаємо, у ніч на 23 березня потужний вибух стався на складі боєприпасів на Харківщині.

    В місто почали прибувати представники НАТО для розмінування території військової бази. 

    25 березня було відновлено рух потягів до станції «Балаклія».

    Як повідомили у Міноборони, розмінування у Балаклії триватиме до двох місяців.

    Але жителі Балаклії почали повертатися в місто.

    Джерело: 24 канал

    вибух Харківщина вибухівка
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