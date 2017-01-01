Тереза Мей пообіцяла, що вибори у Британії відбудуться, незважаючи на теракти

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Фото: EPA/UPG Тереза Мей

Глава уряду Великої Британії зробила різку заяву

Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що пора сказати «досить», коли мова йде про боротьбу з тероризмом, передає «Радіо Свобода».

«Ми не можемо і не повинні робити вигляд, що все це може продовжуватися», – сказала вона після того, як семеро людей загинули і десятки отримали поранення в результаті теракту в Лондоні.

За словами прем’єра, троє чоловіків мали муляжі поясів смертників, щоб посіяти паніку і страх. За інформацією Міністерства закордонних справ України, українців серед постраждалих внаслідок нападу в Лондоні немає.

Як повідомляв «Главком», провідні політичні партії країни припинили національну передвиборчу агітацію після нападу, але Мей заявила, що загальні вибори відбудуться, як і планувалися 8 червня. «Насильству не може бути дозволено порушити демократичний процес», – сказала вона.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії.

Це був третій теракт в Великобританії з кінця березня після аналогічного нападу 22 березня біля парламенту на Вестмінстерського мосту і вибуху на концерті в Манчестері 22 травня.