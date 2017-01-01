Британські партії знову призупинили виборчу кампанію через теракт

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Фото: ТСН

Лейбористи і консерватори не проводитимуть виборчі кампанії через загрозу нових нападів

Консервативна партія Великої Британії на чолі з прем’єр-міністром Терезою Мей також призупинила передвиборчу кампанію через нічні атаки терористів у Лондоні. Про це повідомляє Reuters.

«Консервативна партія не буде проводити сьогодні кампанію на національному рівні», - повідомив речник цієї партії. Він додав, що партія перегляне своє рішення після отримання детальнішої інформації щодо нападів.

Між тім лідер Лейбористської партії Великобританії Джеремі Корбін в неділю також оголосив про припинення загальнонаціональної виборчої кампанії через теракти в Лондоні, повідомляє сайт британського видання The Guardian.



«Лейбористська партія, після консультацій з іншими партіями, призупиняє національну кампанію до сьогоднішнього вечора - в знак поваги до тих, хто загинув або був поранений», - йдеться в заяві Корбіна.



«Ми будемо стояти разом на захист наших спільних цінностей солідарності, людяності і справедливості, і ми не дозволимо терористам підірвати наш демократичний процес», - наголошується в заяві.

Водночас редактор британської телемережі ITV Роберт Пестон повідомив, що британські політики призупинили національну кампанію, однак локальна кампанія – триває.

Раніше провідні британські партії також призупиняли проведення виборчої кампанії. Це сталося, зокрема, після теракту в Манчестері, 23 травня.

Як повідомляв «Главком», в суботу пізно ввечері у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих. ЗМІ початку повідомляли, що постраждали щонайменше п'ять-шість людей.

Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але поліція не розглядає цей епізод як теракт.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму». Згодом в поліції підтвердили, що напади на Лондонському мосту та на ринку Боро були терактами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії.

Згодом стало відомо про шістьох загиблих. Поліція вбила трьох нападників. Тим часом ЗМІ повідомляли про п'ятьох терористів.