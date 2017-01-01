МЗС: Серед постраждалих внаслідок теракту в Лондоні українців немає

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Фото: dt.ua

Внаслідок кривавого теракту загинули щонайменше шестеро людей

У Міністерстві закордонних справ України повідомили, що, за попередніми даними, українців серед постраждалих внаслідок нападу в Лондоні немає.

«Інформація поліції: станом на 10:00: українців серед постраждалих немає. Консул підтримує контакт з компетентними органами», – йдеться у повідомленні департаменту консульської служби МЗС України у Twitter.

Як повідомляв «Главком», у суботу пізно ввечері у столиці Великої Британії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав у натовп перехожих.

Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але поліція не розглядає цей епізод як теракт.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму». Згодом в поліції підтвердили, що напади на Лондонському мосту та на ринку Боро були терактами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії.

Наразі відомо про шістьох загиблих. За останньою інформацією, до лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих. Поліція вбила трьох нападників. Тим часом ЗМІ повідомляли про п'ятьох терористів, за якими полювання продовжується.