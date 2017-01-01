Внаслідок нападу терористів у Лондоні постраждали іноземці

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Жертвами нападу у столиці Великої Британії стали двоє французів

Внаслідок нападу терористів в Лондоні в ніч на неділю постраждали принаймні двоє громадян Франції. Такі дані оприлюднив офіс президента Франці Емануеля Макрона, передає «Європейська правда» з посиланням на інформагентство Reuters.

«Серед жертв (теракту в Лондоні) є громадяни Франції», - йдеться в заяві Макрона, оприлюдненій в неділю.

Згодом речник Єлисейського палацу уточнив, що йдеться про двох постраждалих французів, в тому числі про одного, що отримав серйозні поранення.

Про громадян інших держав, що могли постраждати внаслідок інциденту, наразі не повідомляється.

Як повідомляв «Главком», у суботу пізно ввечері у столиці Великобританії на Лондонському мосту мікроавтобус в’їхав в натовп перехожих.

Після цього чергова надзвичайна подія сталася на ринку Боро - найвідомішого ринку британської столиці. Саме тут свідки чули постріли і заявляли про напади з ножем. В цьому районі розташовується багато пабів та ресторанів.

Третій випадок зафіксовано в районі Воксхолл, приблизно за 3 кілометри на північний захід від Лондонського мосту, але поліція не розглядає цей епізод як теракт.

Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей спочатку заявляла, що нічні події в Лондоні, можливо, були «актом тероризму». Згодом в поліції підтвердили, що напади на Лондонському мосту та на ринку Боро були терактами.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати Америки готові надати допомогу Великобританії.

Наразі відомо про шістьох загиблих. За останньою інформацією, до лікарень Лондона госпіталізували 48 постраждалих. Поліція вбила трьох нападників. Тим часом ЗМІ повідомляли про п'ятьох терористів.