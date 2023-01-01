Нова ера музичної України. 20 артистів, які вистрілили у 2022 році
Біль і розпач, яку принесла Росія в Україну повномасштабним вторгненням, кожен українець переживав по-своєму. Вторгнення ворога у лютому 2022 року для творчих людей стало імпульсом, покликом творити, аби вилити в музиці і співах наші спільне горе, спільні втрати, радість від звитяг нашої армії і віру у велику Перемогу. Рік війни запалив десятки нових зірок на нашому музичному небосхилі. Під завісу 2022 року «Главком» відібрав 20 найяскравіших з них.
20-річний співак і музикант з Івано-Франківщини став відомим завдяки виконанню пісні «Біля Тополі» під акомпанемент фортепіано.
Викладена в YouTube 11 квітня композиція «Біля тополі» набрала майже 12 млн переглядів. Шумей не є автором композиції – це кавер пісні гурту Enej. Молодий виконавець вказав це просто у назві, а у підписі під відеороликом навіть додав посилання на оригінал пісні. Проте саме виконання Шумея зробило «Біля тополі» суперхітом.
Але це не єдина пісня Шумея, яку із захопленням сприйняли слухачі. Його ж трек «Тривога» – з’явилася на YouTube 17 березня – і набрала майже 3,5 млн переглядів.
«У цій відеороботі, я старався передати нинішній душевний стан кожного українця. Я не можу підібрати слів, щоб описати нашу націю. Мужністю кожного українця зараз вражається увесь світ. Дякую вам за це», – зазначив виконавець у підписі до ролика.
Інша відома пісня Шумея – «Пробач». Опублікована п’ять місяців тому, ця лірична композиція вже набрала понад 4 млн переглядів.
Українська співачка, наполегливо пробивала свій шлях на шоубізнесовий небосхил: вона фіналістка Хіт-конвеєру (2019) та проєкту «Голос Країни» (2017). Однак справжня популярність прийшла до неї у цьому році. Тепер її найпопулярніший хіт – «Живи».
Композиція, опублікувана на YouТube шість місяців тому, набрала понад 2 млн переглядів.
«Знаю. Серце кожного, хто народився і виріс під жовто-блакитним стягом, б‘ється в унісон зі своєю рідною Батьківщиною й болісно щемить… З нами правда! З нами Бог! З нами мільйони закоханих у свою державу українців! Єднаймося! І нехай ці рядки пробудять у кожному з вас найщиріші почуття до нашої неньки України», – йдеться у підписі до відео.
Молодий київський гурт «100лиця» був відомий у вузькому колі пошановувачів до війни, але тепер колектив здобув величезну популярність. Цей гурт заснували друзі-музиканти Назар Савчук і Влад Ступак. Один з хітів гурту – «Вечорниці», композиція записана разом із виконавицею Skylerr (Валерія Кудрявець). Трек був опублікований на YouTube 12 липня, і відтоді набрав майже 25 млн переглядів.
«Вечорниці» – не єдиний хіт гурту. 22 березня хлопці опублікували трек «ЗСУ», який зібрав 5,5 млн переглядів.
Назар і Влад не женуться за славою – принаймні так вони запевняють. «Час нині зовсім не той, щоб радіти успіху. Ми продовжуємо створювати музику. Хтось каже, що в нас трек на першому місті в чартах, а ми собі далі працюємо. Ми робимо те, що можемо, якщо наші пісні допоможуть хлопцям на передовій якось покращити їхній моральний стан, то це для нас і буде найкращою нагородою за нашу роботу», – кажуть хлопці.
Крім того, знаковою для гурту стала пісня «Ми – Україна» – вона з’явилась ще на початку війни.
17-річний Ярослав Карпук без перебільшення розірвав YouTube своїми численними треками. Його композиція «Наречена», опублікована лише чотири місяці тому, вже зібрала понад 3 млн переглядів.
Але Карпук прославився не лише «Нареченою» – серед його доробку є ліричні пісні «Погляд» та «Вродлива». «Я закохуюся у її вродливе серце при кожному його ударі! Я знаю, що насправді існує два сонця, тільки одне – це її душа, а інше – світить нам із неба», – йдеться у підписі до відео.
До слова, Карпук також переспівав пісню «Біля тополі», як і Шумей, і його кавер також став до смаку публіці.
Владислав Чижиков – надзвичайно цікавий виконавець як своєю творчістю, так і долею. Народився співак у Білорусі, у місті Бобруйськ. Артист виконує пісні, які створює сам, а з 2019 року він пише українською мовою. За даними ЗМІ, він навіть змінив білоруське громадянство на українське.
Владислав – досвідчений артист. Він є лауреатом Національної музичної премії «Ліра» у номінації «Відкриття року» (2017, Білорусь), він також є фіналістом білоруського нацвідбору на «Євробачення» (2018), переможцем білоруського музичного проєкту «Загальнонаціонального телебачення» «Академія талантів-2». Владислав також брав участь в українських проєктах «X-Фактор» (2016) та «Голос країни» (2019).
До початку музичної кар'єри працював в Мінську викладачем болгарської мови.
Найвідоміша композиція Cheev – «Гарно так». Вона з’явилась у YouTube 3 грудня 2021 року і станом на сьогодні набрала понад 9 млн переглядів.
Композиція також побувала на першій сходинці чарту топ-100 Apple Music Ukraine.
30 вересня Cheev опублікував YouTube кліп на нову пісню: «Мрієшся», яка вже набрала понад 2 млн переглядів. Артист вважає цей трек логічним продовженням «Гарно так», вона поєднує баладну мелодику та глибоку лірику про внутрішні переживання співака. За словами автора, ця пісня — про відчуття людини після розставання, коли новий етап у житті ще не встиг розпочатись, а привиди минулого продовжують наздоганяти.
«На створення треку «Мрієшся» мене надихнула концепція фільму Крістофера Нолана «Початок», про різні рівні сновидінь, на яких перебувають люди. Подекуди навіть у нічних кошмарах перебувати легше, аніж в реальності. Але, зрештою, «Мрієшся» — це пісня про кохання, вона передає палітру почуттів, що переживає людина після розлуки, поставивши крапку в стосунках», – коментував трек Владислав.
Цей дует записав кілька композицій, які стали хітами. До повномасштабного вторгнення чернівчанин Микола Сопронюк (Qatoshi) вів розважальний блог в Instagram, а Роман Коваленко (Chico) писав біти для українських (Тіни Кароль, WellBoy) та російських виконавців. Зараз Сопронюк та Коваленко записують треки разом, збирають повні зали на благодійних концертах і купують авто для ЗСУ.
«Я працював з репером Mотом, лейблом Black Star Inc., ну і були ще якісь «дрібні» артисти. Мот — найвідоміший, але після того, що відбулося (після 24 лютого), всі контакти з Російською Федерацією, прикриті», – запевняє Коваленко.
Абсолютним хітом тандему є «Ластівки». Ця композиція, опублікована 19 червня, набрала майже 14 млн переглядів.
Втім, не «Ластівками» єдиними прославився дует. Пісня «Допоможе ЗСУ» за сім місяців на YouTube набрала майже 6 млн переглядів.
Ця 21-річна українська акторка та співачка на сцені з дитинства. У 2015-му вона була представницею України на «Дитячому Євробаченні» у Софії, брала участь у другому сезоні «Голос. Діти», стала суперфіналісткою восьмого сезону «Голосу країни», зіграла в українському серіалі «Школа».
У 2022 році «вистрілила» композиція «Ти робив мені каву», виконана Трінчер спільно з MBreeze (Ілля Біляк). Опублікована 12 липня, пісня набрала понад 4 млн переглядів.
«Ця робота, як наша дитина. Вона була створена і народжена від душі. І ми дуже сподіваємось, що вона посяде почесне місце в ваших серцях, думках і навушниках. Все буде Україна!», – зазначає Анна.
Співачка називає композицію «Contra spem spero нашого часу».
«Сьогодні ми всі розлучилися, але не через сварки чи нелюбов, а через війну. Для багатьох з нас єдина можливість зустрітися з коханим – це зануритися в сновидіння», – додає Трінчер.
Цьогоріч Анна випустила цілу низку пісень, які підірвали YouTube. Це, зокрема, «Зай» (майже 1,5 млн за місяць), «Не залишай» (майже 7 млн переглядів за сім місяців). Особливої уваги заслуговує композиція «Лише ти і я», адже Анна записала її разом зі своїм коханим Олександром Волошиним, яку вони приурочили до власного весілля.
Справжнє ім’я артистки – Василина Боровська. 37-річна співачка родом з Тернопільщини, має дві вищі освіти, причому жодна з них не пов’язана з музикою. Співочий талант почав проявлятися з раннього дитинства: вперше Василина виступила в чотирирічному віці на міському святі. Щоправда, згодом і думати забула про музику. Співати почала лише кілька років тому.
Опублікований чотири роки тому на YouTube чуттєвий трек «Чорне і біле» дивом вистрілив лише цього року і станом на сьогодні налічує 25 млн переглядів.
Цьогоріч Василина гучно нагадала про себе піснею «Човен», яка за сім місяців набрала понад 4 млн переглядів.
«Інша сторона війни», – так лаконічно підписала виконавиця відео.
Дует вистрілив хітом «Відлюбилося», який з 13 вересня набрало на YouTube майже 1,5 млн переглядів.
«Такі пісні пишуться рідко, вони йдуть від серця автора до вух слухачів. Це не історія з книг чи сюжет із фільму, бо кожен з нас мав почуття, які ми пам'ятаємо все життя. І коли на серці йде злива, а в душі залишається лише біль – настає час, коли ти розумієш, що в тебе «відлюбилося». І ця радість, змішана з сумом, наповнює тебе», – розповіли Averin&Chursanov.
За словами хлопців, у цій пісні розкривається тема «час лікує». При цьому виконавці не до кінця розуміють, чи дійсно вся справа в часі, який має пройти, і потім стане легше, або все ж запорука успіху в самій людині.
Тандем випустив ще кілька треків, і найвдалішими з них стали «Квітка» – майже 3 млн переглядів за 7 місяців та «Дівчина» – 2 млн за п’ять місяців.
Андрій Хайат — український співак та автор пісень, що працює в жанрі фольктроніка. Це вже досвідчений артист: фіналіст дев'ятого сезону «Голосу країни», півфіналіст Національного відбору на «Євробачення-2019», а також фіналіст Національного відбору на «Євробачення-2020».
У 2022-му Андрій випустив кілька треків. Один з них – лірична пісня «Полон».
Коментатори справедливо називають цю пісню недооціненою ані YouTube, ані аудиторією.
«Полон» – моя розповідь про темну сторону кохання. Це історія про всім знайомі, токсичні та співзалежні відносини, в яких життя перетворюється на поле бою, на полон. Ми звикли до останнього вірити, що колись щось зміниться. Звикли чекати. Та дим ще ніколи не обертався на полум'я», – так Андрій висловився про свою композицією.
Khayat у 2022-му також представив трек «Під дощем».
Володимир Самолюк – український реп-виконавець родом з Рівного. Популярність йому принесла пісня «Не забудем і не пробачим». Розміщена на YouTube у травні, композиція набрала майже 16 млн переглядів.
«Я бачив в очах навіть найдобріших людей, не здатних до ненависті, ці слова. Я бачив їх в коментарях під жахливими постами. Я чув це від знайомих, друзів, рідних, політиків, військових, волонтерів, дітей, та я почув їх в собі… Хай цей трек несе в собі той жах, який ми бачимо та відчуваємо зараз. Увесь негатив, злоба, страх та скорбота хай лишаються в рядках цієї пісні! Я вірю, що коли ми переможемо цих поганих сусідів, то з часом ми багато емоцій забудемо і це є добре, але і водночас вже ніколи ми «Не забудем і не пробачим», – зазначив виконавець анотації до відео.
Шалену кількість переглядів набрали й інші композиції Skofka, які з’явилися цьогоріч: «Чути гімн» (25 млн переглядів за чотири місяці), «Ой на ой» (маже 10 млн за дев’ять місяців), «В дорогу» (11 млн за 10 місяців) тощо.
Марія Кондратенко також відома як Маша Краш. Вона і співачка, і акторка, і блогерка. Стала відомою після зйомок у телесеріалі «Школа», у 2020-му стала суперфіналісткою десятого сезону талант-шоу «Голос країни». Проте широка популярність до неї прийшла після виходу композиції «Ванька-встанька».
Опублікована 18 липня, пісня набрала майже 18,5 млн переглядів – і це лише офіційне відео.
«Комічна пісня з присмаком сатири та сарказму, яка була написана мною для підняття бойового духу наших солдатів і українців! Ванька-встанька – назва традиційної російської іграшки, що в контексті пісні характеризує окупанта, найкраща доля для якого на українській землі – знайти чорний пакет для себе, доки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ!», – так підписала Маша відео.
Попри те, що пісня пронизана побажанням окупантам смерті, рашисти не погидували вкрасти її і переспівати на свій лад. В оригиналі приспів трека такий: «Ой ми бачим ваші сльозки / Страшно вам, аж гай шумить / Скаже навіть баба з возу / Що вас всіх треба спалить! / Ванька-встанька, що таке? / Приготуй собі пакет / Ванька-встанька, не біжи / Вже немає куди йти».
Громадяни країни-агресора заспівали: «Раз, два, три, четыре, пять / Не устанем повторять / Наш солдат идет вперед / Защищает свой народ».
Ще одна робота виконавиці – «Ведмеді-балалайки», записана у дуеті з Олегом Машуковським. У ній Маша продовжує тему «ваньок-балалайок» із притаманним їй сарказмом. За два місяці трек вже набрав 3 млн переглядів.
«Ведмеді-Балалайки – гумористична пісня, написана Машею Кондратенко та Олегом Машуковським для підняття бойового духу українського народу. У 2022 році російська культура залишається все також у стані ведмедів та балалайок і не здатна зупинити війну. Пісня була написана в дорозі на благодійний концерт напередодні контрнаступу в Харківській області», – розказує Маша.
Рівненський гурт опублікував пісню-прокляття «Враже» пів року тому – і за цей час вона зібрала вже 10 млн переглядів. Трек з’явилась завдяки віршу «Враже», написаного у формі відьомського заклинання проти ворогів, поетеси Людмили Горової.
Твір справляє дуже сильне враження: концентрована ненависть та жага помсти, кожен рядок – чергове прокляття на адресу ворогів. Слова приспіву швидко стали вірусними. Вірш перекладений багатьма мовами – польською, англійською, німецькою, білоруською, грузинською.
«Нас прийшли вбивати, вбивати всіх, хто живе на український землі. Тому жінки всіх національностей та вірувань, ворожить проти зла, що прийшло на Нашу землю!», – йдеться у підписі до відео.
Безумовний прорив року. Український реп-гурт, заснований у 2019 році, став переможцем на конкурсі Євробачення 2022 з піснею «Стефанія». Сама композиція набрала шалену кількість переглядів. Офіційний кліп отримав 45 млн переглядів за сім місяців.
На офіційних каналах Євробачення відео з нацвідбору та виступу на самому конкурсі, відповідно, 20 і 25 млн переглядів за вісім місяців.
30 травня нагороду конкурсу Євробачення 2022 – кришталевий мікрофон – Kalush Orchestra та продали за $900 тис. на благодійному аукціоні. Кубок продавався вперше в своїй історії. Його власником стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. Також на аукціоні була продана рожева панама соліста гурту, на торгах було зібрано 11 млн грн. Благодійний фонд Сергія Притули заявив, що зібрані кошти будуть витрачені на безпілотний комплекс PD-2 для української армії.
Після тріумфу на пісенному конкурсі Kalush Orchestra записав кілька спільних робіт з європейськими виконавцями. Так, їхня колаборація з фінським гуртом The Rasmus – In The shadows of Ukraine набрала понад 5 млн переглядів. Ще одна спільна робота хлопців Nasze Domy – з польським гуртом Szpaku.
Справжнє ім'я виконавиці – Анастасія Прудіус, вона авторка власних пісень. Анастасія брала участь в «X-Факторі», двічі – у «Голосі країни», а також у національному відборі конкурсу «Євробачення-2017». Популярність Прудіус принесла композиція «Чи разом?» яка за пів року набрала понад 6 млн переглядів.
«Нашими полями продовжує їздити ворожа техніка, летять кулі та снаряди. Кожен українець потерпає від жахливих подій війни. Відбувається те, що мабуть, й не наснилось у найстрашнішому сні. На жаль, війна – це очікування. Невимовний біль відчуває кожна жінка, яка щодня чекає у голосній тиші звістку від коханого. Саме в такі хвилини тривоги Kola написала пісню «Чи Разом?», – йдеться у дописі під відео.
Серед інших відомих пісень артистки – «Ба», «Перше кохання», «Маленька дівчинка». Співачка також записала кілька каверів на хіти українських виконавців.
17 грудня гурт Tvorchi пройшов фіналу Нацвідбору на Євробачення-2023 із композицією Heart of steel. До слова, вперше в історії відбір відбувався в укритті.
У складі електронного гурту двоє музикантів: саунд-продюсер Андрій Гуцуляк та вокаліст Джеффрі Кенні. На сьогодні колектив вже має чотири альбоми. Також хлопці були учасниками Нацвідбору на Євробачення-2020.
Цікаво, що знайомство музикантів було абсолютно випадковим. Одного разу Андрій Гуцуляк підійшов просто на вулиці до Джеффрі Кенні, аби поспілкуватися англійською мовою та перевірити свій рівень знань. Слово за слово – і виник гурт.
Український музичний гурт у жанрі чилвейв. Цьогоріч «вистрілила» їхня композиція Cherkaschyna («Черкащина»).
Троє учасників гурту – Дмитро Зезюлін, Костянтин Левицький та Олександр Димань – були давно знайомі і грали разом у студентському музичному колективі з першого курсу в Інституті журналістики Університету ім. Тараса Шевченка. Після закінчення вишу припинили музичний проєкт, але за п'ять років вирішили створити новий гурт. Назву обрали яскраву – як кажуть саамі учасники, «таку, щоб гуглилась».
Наталія Сокирчук, «Главком»
- Пісні, від яких рветься серце. Спецпроєкт до Дня Незалежності
- ТОП-100 золотих хітів Незалежної України
- «Пісня буде поміж нас». Головні хіти 2021 року
- Американський продюсер Ігор Голубчик: Українські артисти своїм талантом наближають перемогу
- Тріумф Kalush і трагедія Кіркорова. Продюсер Олексій Гончаренко про Євробачення у Турині
Коментарі — 0