Нова ера музичної України. 20 артистів, які вистрілили у 2022 році

Справжнє ім’я артистки – Василина Боровська. 37-річна співачка родом з Тернопільщини, має дві вищі освіти, причому жодна з них не пов’язана з музикою. Співочий талант почав проявлятися з раннього дитинства: вперше Василина виступила в чотирирічному віці на міському святі. Щоправда, згодом і думати забула про музику. Співати почала лише кілька років тому.

Опублікований чотири роки тому на YouTube чуттєвий трек «Чорне і біле» дивом вистрілив лише цього року і станом на сьогодні налічує 25 млн переглядів.

Цьогоріч Василина гучно нагадала про себе піснею «Човен», яка за сім місяців набрала понад 4 млн переглядів.

«Інша сторона війни», – так лаконічно підписала виконавиця відео.

Дует вистрілив хітом «Відлюбилося», який з 13 вересня набрало на YouTube майже 1,5 млн переглядів.

«Такі пісні пишуться рідко, вони йдуть від серця автора до вух слухачів. Це не історія з книг чи сюжет із фільму, бо кожен з нас мав почуття, які ми пам'ятаємо все життя. І коли на серці йде злива, а в душі залишається лише біль – настає час, коли ти розумієш, що в тебе «відлюбилося». І ця радість, змішана з сумом, наповнює тебе», – розповіли Averin&Chursanov.

За словами хлопців, у цій пісні розкривається тема «час лікує». При цьому виконавці не до кінця розуміють, чи дійсно вся справа в часі, який має пройти, і потім стане легше, або все ж запорука успіху в самій людині.

Тандем випустив ще кілька треків, і найвдалішими з них стали «Квітка» – майже 3 млн переглядів за 7 місяців та «Дівчина» – 2 млн за п’ять місяців.

Андрій Хайат — український співак та автор пісень, що працює в жанрі фольктроніка. Це вже досвідчений артист: фіналіст дев'ятого сезону «Голосу країни», півфіналіст Національного відбору на «Євробачення-2019», а також фіналіст Національного відбору на «Євробачення-2020».

У 2022-му Андрій випустив кілька треків. Один з них – лірична пісня «Полон».

Коментатори справедливо називають цю пісню недооціненою ані YouTube, ані аудиторією.

«Полон» – моя розповідь про темну сторону кохання. Це історія про всім знайомі, токсичні та співзалежні відносини, в яких життя перетворюється на поле бою, на полон. Ми звикли до останнього вірити, що колись щось зміниться. Звикли чекати. Та дим ще ніколи не обертався на полум'я», – так Андрій висловився про свою композицією.

Khayat у 2022-му також представив трек «Під дощем».

Володимир Самолюк – український реп-виконавець родом з Рівного. Популярність йому принесла пісня «Не забудем і не пробачим». Розміщена на YouTube у травні, композиція набрала майже 16 млн переглядів.

«Я бачив в очах навіть найдобріших людей, не здатних до ненависті, ці слова. Я бачив їх в коментарях під жахливими постами. Я чув це від знайомих, друзів, рідних, політиків, військових, волонтерів, дітей, та я почув їх в собі… Хай цей трек несе в собі той жах, який ми бачимо та відчуваємо зараз. Увесь негатив, злоба, страх та скорбота хай лишаються в рядках цієї пісні! Я вірю, що коли ми переможемо цих поганих сусідів, то з часом ми багато емоцій забудемо і це є добре, але і водночас вже ніколи ми «Не забудем і не пробачим», – зазначив виконавець анотації до відео.

Шалену кількість переглядів набрали й інші композиції Skofka, які з’явилися цьогоріч: «Чути гімн» (25 млн переглядів за чотири місяці), «Ой на ой» (маже 10 млн за дев’ять місяців), «В дорогу» (11 млн за 10 місяців) тощо.