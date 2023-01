Нова ера музичної України. 20 артистів, які вистрілили у 2022 році

Марія Кондратенко також відома як Маша Краш. Вона і співачка, і акторка, і блогерка. Стала відомою після зйомок у телесеріалі «Школа», у 2020-му стала суперфіналісткою десятого сезону талант-шоу «Голос країни». Проте широка популярність до неї прийшла після виходу композиції «Ванька-встанька».

Опублікована 18 липня, пісня набрала майже 18,5 млн переглядів – і це лише офіційне відео.

«Комічна пісня з присмаком сатири та сарказму, яка була написана мною для підняття бойового духу наших солдатів і українців! Ванька-встанька – назва традиційної російської іграшки, що в контексті пісні характеризує окупанта, найкраща доля для якого на українській землі – знайти чорний пакет для себе, доки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ!», – так підписала Маша відео.

Попри те, що пісня пронизана побажанням окупантам смерті, рашисти не погидували вкрасти її і переспівати на свій лад. В оригиналі приспів трека такий: «Ой ми бачим ваші сльозки / Страшно вам, аж гай шумить / Скаже навіть баба з возу / Що вас всіх треба спалить! / Ванька-встанька, що таке? / Приготуй собі пакет / Ванька-встанька, не біжи / Вже немає куди йти».

Громадяни країни-агресора заспівали: «Раз, два, три, четыре, пять / Не устанем повторять / Наш солдат идет вперед / Защищает свой народ».

Ще одна робота виконавиці – «Ведмеді-балалайки», записана у дуеті з Олегом Машуковським. У ній Маша продовжує тему «ваньок-балалайок» із притаманним їй сарказмом. За два місяці трек вже набрав 3 млн переглядів.

«Ведмеді-Балалайки – гумористична пісня, написана Машею Кондратенко та Олегом Машуковським для підняття бойового духу українського народу. У 2022 році російська культура залишається все також у стані ведмедів та балалайок і не здатна зупинити війну. Пісня була написана в дорозі на благодійний концерт напередодні контрнаступу в Харківській області», – розказує Маша.

Рівненський гурт опублікував пісню-прокляття «Враже» пів року тому – і за цей час вона зібрала вже 10 млн переглядів. Трек з’явилась завдяки віршу «Враже», написаного у формі відьомського заклинання проти ворогів, поетеси Людмили Горової.

Твір справляє дуже сильне враження: концентрована ненависть та жага помсти, кожен рядок – чергове прокляття на адресу ворогів. Слова приспіву швидко стали вірусними. Вірш перекладений багатьма мовами – польською, англійською, німецькою, білоруською, грузинською.

«Нас прийшли вбивати, вбивати всіх, хто живе на український землі. Тому жінки всіх національностей та вірувань, ворожить проти зла, що прийшло на Нашу землю!», – йдеться у підписі до відео.

Безумовний прорив року. Український реп-гурт, заснований у 2019 році, став переможцем на конкурсі Євробачення 2022 з піснею «Стефанія». Сама композиція набрала шалену кількість переглядів. Офіційний кліп отримав 45 млн переглядів за сім місяців.

На офіційних каналах Євробачення відео з нацвідбору та виступу на самому конкурсі, відповідно, 20 і 25 млн переглядів за вісім місяців.

30 травня нагороду конкурсу Євробачення 2022 – кришталевий мікрофон – Kalush Orchestra та продали за $900 тис. на благодійному аукціоні. Кубок продавався вперше в своїй історії. Його власником стала українська криптовалютна біржа WhiteBIT. Також на аукціоні була продана рожева панама соліста гурту, на торгах було зібрано 11 млн грн. Благодійний фонд Сергія Притули заявив, що зібрані кошти будуть витрачені на безпілотний комплекс PD-2 для української армії.

Після тріумфу на пісенному конкурсі Kalush Orchestra записав кілька спільних робіт з європейськими виконавцями. Так, їхня колаборація з фінським гуртом The Rasmus – In The shadows of Ukraine набрала понад 5 млн переглядів. Ще одна спільна робота хлопців Nasze Domy – з польським гуртом Szpaku.