- «Пісня буде поміж нас». Головні хіти 2021 року

Хітмейкери сучасної України, хто вони?

Ці композиції за лічені дні опинялися у трендах YouTube, вони набирають мільйонів переглядів, а головне їх підспівують, з ними сумують, радіють і святкують – живуть.

«Главком» зібрав найпопулярніші українські пісні, які подарував нам 2021 рік. Ці мелодії та вірші будуть з нами ще довго. Їх не завжди крутять телеканали і радіостанції, але свій шлях до слухача кожна з цих композиції вже знайшла…

Wellboy – «Гуси»

Автор слів: Антон Вельбой

Автор музики: Антон Вельбой

Кліп із «сільською естетикою» «Гуси» зібрав понад 16 млн переглядів (фото з інстаграму співака)

Однією з найпопулярніших українських пісень 2021 року і безумовним хітом літа став трек 21-річного виконавця Антона Вельбоя (Wellboy) «Гуси». Глядач і раніше знав цього хлопця, він – фіналіст десятого сезону «X-Фактора». Щоправда, після шоу мінлива слава зіграла із Антоном злий жарт: він не зміг справитися з тим, що популярність після талант-шоу дуже швидко зійшла нанівець, і навіть якийсь час лікувався від депресії. Однак молодий артист знайшов у собі сили на створення розривного хіта.

Кліп із сільською естетикою «Гуси» зібрав понад 16 млн переглядів, за підсумками 2021-го пісня стала однією з найбільш популярних серед українських користувачів Apple Music. Донедавна вважалося, що кар’єрою Антона займається продюсер Юрій Бардаш. Інші відомі його проєкти – гурти Quest Pistols, «Нервы», «Грибы», співачка Луна. У кінці ж грудня співачка Тіна Кароль зізналась, що долучилась до розкрутки виконавця: дала гроші на запис пісні «Гуси», однак одразу домовилась із Бардашем, що продюсер – він, а вона «перебуває у пайовій участі».

Ось що Антон розповідав про свій дебют в інтерв’ю «Главкому»: «Коли я пишу пісні, то спочатку просто накидую щось на папері, а потім серед цього шукаю якусь зачіпку, аби розвинути це. Отак було з «Гусями». Я не надіявся ні на що. Плекати надії – це якась нісенітниця. Впевненим бути потрібно, але не надіятись на когось, на щось, не продумувати якусь схему».

Пономарьов, Алєксєєв, Дзідзьо, Пивоваров – «Чому»

Автор слів: Олександр Пономарьов

Автор музики: Олександр Пономарьов

Олександр обрав саме Дзідзьо, Артема Пивоварова та Alekseev, бо «вони класні музиканти та добрі люди» (Фото: Oleksandr Ponomaryov, Facebook)

Слова та музику до «Чому» написав Олександр Пономарьов. Запис треку і зйомки кліпу проходили на його студії звукозапису «З ранку до ночі». Пономарьов вирішив виконати композицію квартетом з колегами по сцені: Дзідзьо, Артемом Пивоваровим та Алєксєєвим. Олександр обрав саме їх, бо «вони класні музиканти та добрі люди».

Ліричну композицію артисти присвятили приходу весни. Співаки виконали її під акомпанемент семи музичних інструментів: дудуки, кахона, гітари, скрипки, віолончелі, трикутника та альта. Кожен куплет розповідає про почуття закоханих чоловіків, які знайшли кохання всього життя.

NK – «Почуття»

Автор слів: Олексій Потапенко, Анастасія Каменських

Автор музики: Олексій Потапенко, Анастасія Каменських

Настя Каменських з мамою (кадр з кліпу на пісню «Почуття»

«Ода коханню» – так сама виконавиця охарактеризувала трек. Каменських випустила пісню до Дня Святого Валентина. У пісні йдеться про дівчину, яка щаслива, бо виходить заміж за коханого, і хоче розділити своє щастя з усіма: рідними, друзями... У кліпі є зворушливі моменти, де Настя знімається разом зі своєю мамою.

Щоправда, історія виходу пісні є дещо сумною. Незадовго до прем’єри Настя втратила батька, який дуже чекав на цей реліз... Каменських вирішила не скасовувати прем'єру. Вона зазначала, що презентація цієї відеороботи – найкращий спосіб висловити любов та вдячність татові.

Go_A – «Шум»

Автор слів: народна пісня, Катерина Павленко

Автор музики: Тарас Шевченко, Катерина Павленко

Виступ гурту Go_A з України на арені Ahoy у Роттердамі, Нідерланди, на фіналі «Євробачення — 2021», 21 травня 2021 року (Фото: AP)

Пісня, яку український гурт Go_A повіз на Євробачення, отримала шалений відгук і в Україні, і за її межами. Попри те, що пісня посіла «лише» п’яте місце на конкурсі, хіт опинився на другому місці чарту 50 Viral Spotify у США. Через неоднозначність трактування слів пісні «Шум» провокував і світоглядні дискусії: хтось зі слухачів побачив у ній заклики до легалізації марихуани, хтось — критику на адресу «зеленої влади», хтось — протест проти коронавірусного карантину.

Насправді ж «Шум» — стародавня веснянка, яка походить з дохристиянських часів. Етнограф Валерій Войтович у книзі «Міфи та легенди давньої України» відзначає, що «Шум» — це звертання до бога лісу Шума, щоб природа прокинулася навесні. Вже у християнські часи «Шум» перетворився на хоровод, який виконували на Великдень.

Вокалістка Go_A Катерина Павленко пояснювала, що кліп, у якому музиканти знялися у захисних костюмах, не якийсь антикарантинним маніфестом, а «експеримент». «Ввечері зібралися, пішли в торговий центр, купили захисні костюми і вирішили просто на телефон зняти якесь смішне відео», — розповіла Павленко.

«Скай» – «Легковажна»

Автор слів: Олег Собчук

Автор музики: Олег Собчук

Гурт «Скай» (фото: vuuzletvukraine.com)

Реліз пісні припав на квітень, сам трек – надзвичайно легкий, весняний, ліричний. Фронтмен «Скай» Олег Собчук у кліпі зіграв роль кур’єра, який завдяки роботі познайомився з дівчиною своєї мрії.

За словами Собчука, фабула кліпу «в легкості, коханні, весняно-романтичному настрої, радості життя». «Та й в тому, що кур’єрська доставка може стати варіантом можливого заробітку для українських артистів під час локдауну», — жартує він.

Співак також у кліпі приміряв незвичний образ: відростив вуса. «Мої вуса на зйомках багатьом стабільно підіймали настрій. Чомусь вирішив, що це буде прикольно і незвично для мого образу в ролі кур’єра з доставки на велосипеді, на якому до речі за час зйомок проїхав близько 80 км», — ділиться враженнями Собчук.

«Антитіла» – «Маскарад»

Автор слів: Тарас Тополя

Автор музики: Максим Сиволап, Тарас Тополя

Назар Задніпровський і Тарас Тополя (кадр з кліпу)

Гурт випустив пісню на початку червня, з прицілом на те, щоб вона, за словами вокаліста «Антитіл» Тараса Тополі, стала «прекрасною окрасою літнього сезону». Пісня наразі набрала вже майже 3,5 млн переглядів.

«Це пісня зі смислом, пісня, в якій творчими засобами виражена головна ідея – люди, думайте мізками, аналізуйте, не ведіться на різні вкиди, на маніпуляції, завжди вмикайте критичне мислення. В нашому сучасному світі з тим неймовірним потоком інформації і з величезною кількістю охочих вплинути на вашу думку, спонукати вас до якихось дій, ви повинні дотримуватися і ми всі повинні дотримуватися інформаційної гігієни», — розказує про трек Тополя.

Відео ж Тополя назвав «екстравагантним»: його сюжет про йдеться про зомбі, які захоплюють світ.

Олег Винник і Еліна Іващенко – «Діаманти»

Автор слів: Світлана Кравчук

Автор музики: Світлана Кравчук

Олег Винник і Еліна Іващенко (фото пресслужби артистів)

Реліз пісні зіркового співака, тренеру «Голосу країни» Олега Винника та юної переможниці вокальних шоу на YouTube вийшов 23 квітня і тримався у трендах кілька днів поспіль. Наразі відео набрало вже 4,7 млн переглядів.

Іващенко представляла Україну на «Слов'янському базарі», а минулого року брала участь у Національному відборі на Євробачення. Винник відкрито заявив, що хоче підтримати дівчину на її творчому шляху, тому вирішив записати з нею дует на нову пісню «Діаманти». Юну співачку Винник назвав «чарівною та талановитою вокалісткою». Їхній дует – справді вдалий.

Тіна Кароль та Ivan Navi – «Ангели все знають»

Автор слів: Андрій Ігнатченко

Автор музики: ДiМiтрi Грiффiн, Омер «Турріікк» Агка

Тіна Кароль та Ivan Navi (фото пресслужби артистів)

Презентований у серпні Тіни Кароль Ivan Navi на дуетну пісню-lovestory «Ангели все знають» нині зібрав понад мільйон переглядів на YouTube. Відео знімали на затишних вуличках Львова.

Кароль розповідала, що молодий виконавець сам до неї звернувся із пропозицією зняти кліп. До запису пісні вони не були знайомі та познайомились в процесі запису. «Я була у Львові та сказала, що я прийду та знімемо. Це дійсно було спонтанно. Відео таке дуже просте. Відео романтичне, але нічого більше», – говорить зірка.

Щоправда, у деяких шанувальників співачки склалось враження, ніби між артистами є якісь почуття. Тіна, з одного боку, заперечує якісь стосунки з колегою, з іншого – називаючи Ivan Navi «саме тим хорошим хлопцем, за якого хочеться вийти заміж».

Onuka – «Сон»

Автор слів: Олександр Жиженко, Ната Жиженко

Автор музики: Олександр Жиженко , Ната Жиженко, Євген Філатов

Onuka (фото пресслужби гурту)

Onuka представила кліп на пісню «Сон» всередині червня. Автор композиції – брат фронтвумен гурту Нати Жижченко, музикант Олександр Жижченко. Він написав твір ще 20 років тому. Нині ж група записала пісню у супроводі народних інструментів, які надали ліричному треку нового звучання.

Ната Жиженко так коментувала появу композиції: «Ой ходити сон біля вікон» – моя улюблена колискова. Нещодавно я записала її вдома у електронній лоу-фай-версії. Як акомпанемент там звучить мій улюблений старенький омнікорд».

Jerry Heil – Тук-тук-тук

Автор слів: Яна Шемаєва

Автор музики: Яна Шемаєва

Jerry Heil (кадр з кліпу)

Виконавиця презентувала трек у серпні, наразі кліп набрав уже майже 4,5 млн переглядів.

Jerry Heil зняла весільний кліп, у якому наречена одружується… сама на собі. За словами Jerry Heil, вона давно замислювалася про щось подібне. «Для мене сологамія (вірна любов до самої себе) – це прояв прийняття себе, любові до себе. Якщо родичі тиснуть питаннями про шлюб, а в тебе навіть немає жодного супутника — одружуйся із собою. Мені комфортно з собою доти, доки я не знайшла своєї людини. На той момент і взагалі завжди — я і є своєю людиною».

Незвичайний кліп зняв режисер Тарас Голубков.

Альоша – Лебеді

Автор слів: Олена Тополя

Автор музики: Олена Тополя

Alyosha (фото з інстаграму Alyosha)

Чудовий приклад, так би мовити, українського бритпопу. Презентований у травні трек вже набрав 1,5 млн переглядів на YouTube. Відео знімалося у Свірзькому замку на Львівщині. Знімальна група намагалась відтворити антураж Середньовіччя: від костюмів до устрою життя. За задумом авторів, кліп алегорично розповідає про діаметрально протилежні людські риси.

«Люди часто є чорними воронами — егоїстами в думках і вчинках. Однак любов перероджує тих самих людей на білих лебедів, вони стають милосердними і доброзичливими. В цьому ми всі однакові, тому що у кожного з нас є можливість розвиватися духовно, а не бути у полоні задоволень свого тіла», — поділилася Alyosha.

На її героїню в кінці кліпу у середньовічному дусі чекає спалення на вогнищі.

Alyona Alyona – «Читаю реп»

Автор слів: Альона Альона

Автор музики: Стас Чорний, Сергій Сидоренко

Alyona Alyona (фото: instagram.com/alyona.alyona)

Цей трек виконавиця презентувала 8 квітня, наразі він набрав майже 900 тис. переглядів. Шанувальники у коментарях завалили артистку компліментами: «у стилі ранньої Альони Альони, потужно», «до мурашок!», «слова, біт… реально качає».

Пісня присвячена іммігрантам. У підписі до треку йдеться: «Кажуть, де народився – там і пригодився. Але скільки людей з України хочуть бути корисними та шукають своє місце під сонцем? Скількох людей не визнали тут і вони поїхали закордон творити історію там і, тільки після їх визнання в інших країнах, на Батьківщині про них заговорили. Як їм було на початку, що вони відчували, як приймали не рідний менталітет? Як вчиняти талановитим українцям зараз, коли тут вони оббили всі пороги, але так і не знайшли відгуку до своїх талантів?».

The Hardkiss – «7 вітрів»

Автор слів: Юлія Саніна

Автор музики: Валерій Бебко, Юлія Саніна

Гурт The Hardkiss (фото пресслужби гурту)

Гурт представив композицію в останній день літа – 31 серпня. Наразі відео набрало понад 1,2 млн переглядів.

Фронтвумен The Hardkiss Юлія Саніна так коментує трек: «Пісня цілком може стати гімном усіх, хто живе в активному ритмі. Під неї чудово бігати вранці, тренуватися в спортзалі, подорожувати або просто мчати на авто містом... Літаки й вертольоти, як символ швидкості й руху, прекрасно доповнили історію».

За словами співачки, поява велосипеда в кліпі — це ідея її чоловіка Вала Бебко, креативного продюсера і гітариста гурту. «Я б сама навряд чи додумалася в складному сценічному образі діставатися на велосипеді на свій концерт», – каже Саніна.

До кліпу ввійшли кадри з масштабного концерту The Hardkiss на фестивалі Atlas Weekend влітку цього року.

Kalush – «Додому» (feat. Skofka)

Автор слів: Kalush Автор музики: Kalush

Kalush – «Додому» (фото пресслужби гурту)

Кліп на ліричну пісню «Додому» з’явився у травні, щоб залетіти у Топ-10 YouTube йому знадобилося лише чотири дні. Нині він набрав понад 13 млн переглядів.

«Не треба бути багатослівним, щоб пояснити зміст треку під назвою «додому». Тільки залишивши Калуш пару років назад, викупаю ціну запаху в рідній вітальні, в моєму домі. Рідна хата фо лайф!», – йдеться у підписі до відео.

Прониклива композиція присвячена дитинству: в пісні згадується пронизаний запахом пирогів з вишнею дім, власний двір, бабу з дідом. Червоною ниткою крізь пісню ностальгію за затишними сімейними вечерями.

Ваньок Клименко, музичний продюсер гурту Kalush, розказав: на зйомку відео витратили до $50, у YouTube-просування вкладатися не знадобилося.

Kalush – «Давай начистоту»

Автор слів: Kalush

Автор музики: Kalush

Kalush (фото пресслужби гурту)

Тернопільські репери презентували трек у червні, і відтоді він набрав майже 6 млн переглядів.

«Колись мій кореш казав мені, що я круто читаю і щоб я починав вже читати російською, бо українською реп якось «не звучить», на шо я відповів, шо я зроблю так, що такі тупі клішовані фрази стануть не актуальними, я надіюсь я в правильному руслі рухаюсь і мене дуже радує, коли я читаю, як люди кажуть, що український реп тру», – так підписаний кліп на YouTube.

Колега по цеху Альона Альона лишила свій коментар під відео: «Трек — пушка. Дуже душевно, хлопці!».

Kazka feat. Alekseev – «Поруч»

Автор слів: Катерина Офліян

Автор музики: Руслан Квінта

Kazka та Alekseev (фото пресслужби артистів)

Пісня з’явилася на YouTube наприкінці 2020 року, але популярності набула у 2021-му. Наразі кількість її переглядів перевищує 2 млн.

Пісня стала саундтреком анімаційного серіалу «Kazka. Таємниця Чарголоса», який анонсували за кілька днів до прем'єри синглу. За сюжетом серіалу маленька дівчинка Казка залишає магічний ліс, у якому вона росла, і вирушає у складний і вороже налаштований мегаполіс, щоб, пройшовши складні випробування та масу пригод, досягти заповітної мрії: розкрити свій головний талант і знайти покликання – співати. Прототипом головної героїні серіалу стала вокалістка гурту Kazka Саша Зарицька.

Коли у команді Kazka виникла ідея записати першу пісню до мультфільму у дуеті з Alekseev, буквально наступного дня сам артист вийшов на зв'язок із пропозицією зробити спільну пісню.

«Це той випадок, коли творчість народжується невипадково! Наче деякі вищі сили ведуть вас назустріч один одному», – розказує музикант.

Олександр Пономарьов & Dzidzio – Пазли

Автор слів: Олександр Пономарьов

Автор музики: Олександр Пономарьов

Олександр Пономарьов та Dzidzio (кадр з кліпу)

Презентована 18 листопада пісня на YouTube вже набрала понад 2,5 млн переглядів.

Трек присвячується коханню до однієї жінки. Музиканти розповіли, що пісня з’явилася давно, проте реалізація задуманого проєкту затягнулася через щільні графіки артистів. Олександр Пономарьов розповів про ідею дуету з Dzidzio. За його словами, після співпраці в рамках квартету та виконання пісні «Чому», яку заспівали Олександр Пономарьов, Dzidzio, Артем Пивоваров та Alekseev, прихильники його творчості залишали багато коментарів в соцмережах, що було б добре заспівати дуетом з Михайлом Хомою.

«Колись давно на Чорноморських іграх разом із Кузьмою Скрябіним ми були членами журі, а Міша – конкурсантом на дитячому конкурсі», – ділиться спогадами співак.

Пономарьов пригадує: «Я запам’ятав, що він дуже добре вміє співати, і, власне, зараз із нього виймаю це, тобто, щоб він був не тільки Dzidzio. Я йому навіть сказав, що в особі Пономарьова ти знайшов ворога для Dzidzio і друга для Михайла Хоми».

Кліп зняли в Бучі під Києвом.

Океан Ельзи & Один в каное – «Місто весни»

Автор слів: Святослав Вакарчук

Автор музики: Святослав Вакарчук

Океан Ельзи & Один в каное (фото: slukh.media)

Пісня «Місто весни» з’явилася на YouTube 9 вересня, нині набрала вже понад 5,5 млн переглядів.

Пісню-присвяту рідному місту Святослав Вакарчук вирішив записати в дуеті із львів'янами «Один в Каное» творчість яких дуже поважає.

«Це люди, яких я дуже поважаю і ціную, мені дуже багато подобається їхніх пісень. Я подзвонив Ірі Швайдак, вона згодилася. Партія гітари належить Устиму (Похмурському), він трішки переробив мою оригінальну партію, бо я кострубато граю на гітарі. Я сам її зіграв на гітарі. Він зробив більше так у своєму стилі. Ми хотіли, щоб це мало настрій «Один в Каное», його оберти, його гармонію. І партію роялю зіграв я, партію голосу заспівали я і Іра. Фактично, я б сказав, що це вони вдвох і я», – сказав Вакарчук.

Артем Пивоваров – «Міраж»

Автор слів: Артем Пивоваров

Автор музики: Артем Пивоваров, Денис Соколов

Артем Пивоваров (кадр з кліпу)

Кліп Артема Пивоварова «Міраж» було презентовано 11 листопада і він вже набрав майже 3 млн переглядів. У підписі під відео йдеться: ідея роботи, незважаючи на всю складність виконання, проста: не забувай дивитися вгору в небо, адже там на тебе чекає та сама зірка, яка допоможе знайти шлях до мрії.

«Щоденність наших дій не зобов'язує нас обмежувати політ своїх фантазій. Думки і мрії, подібно до хмар, можуть набувати різних форм. Ви тільки дозволяйте їм літати! Частіше дивіться у небо!», — коментує Пивоваров свою пісню.

Оля Полякова & Dzidzio — «Щасливі люди»

Автор слів: Михайло Хома

Автор музики: Михайло Хома

Оля Полякова & Dzidzio — «Щасливі люди» (фото з інстаграму фільму)

Українські виконавці Оля Полякова та Dzidzio презентували спільний кліп на трек «Щасливі люди» 1 грудня, і за неповний місяць відео вже набрало 651 тис. переглядів.

«Щасливі люди» є саундтреком до різдвяної комедії «Зірки за обміном», прем’єра якої очікується 1 січня 2022 року.

Вперше артисти виконали пісню в рамках сольного концерту Олі Полякової. У кліпі на цей трек також показали кадри з фільму «Зірки за обміном».

«Люди часто забувають, що вони щасливі. А в нашій пісні, як і в щасті, все найголовніше – у простоті. З Олею ми працювали легко, гарно, натхненно, співали, записували на студії і дивилися одне одному в очі. Зробили пісню щирою, справжньою, щоб вона потрапила і нам, і слухачам прямісінько в серце», – зазначив автор пісні, актор та продюсер Михайло Хома (Dzidzio).

За словами Полякової, Хома мучив її на студії сім годин, поки вони записували пісню.

«Я кажу: «Досить, я нормально, гарно заспівала!», а він мені: «Давай ось цю і цю фразочку ще». А я що? Я слухалася, усе виконувала так, як він просив. Так і треба, повинна ж бути синергія», – розповіла Полякова.

Наталія Сокирчук, «Главком»