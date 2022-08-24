Пісні, від яких рветься серце. Спецпроєкт до Дня Незалежності

Композиції, які прославляють захисників і наближають День великої Перемоги

Мистецький вибух завжди супроводжував важкі, переламні моменти в історії України: твори, написані у такі моменти – особливо відверті, патріотичні, щемливі та довговічні.

У тяжкі періоди ми звертаємось і до наших вічних пісенних скарбів, які у критичні моменти набувають нових сенсів. Революція гідності увійшла в історію з мотивом твору «Пливе кача» (відомим з 1940-х). Повномасштабна війна, що розпочалась 24 лютого, триває під саундтрек «Ой у лузі червона калина». Після того, як лідер «Бумбоксу» Андрій Хливнюк, патрулюючи вулиці Києва разом з теробороною, спонтанно переспівав цю стару пісню, вона, по суті, стала гімном нашого нинішнього спротиву. Інтерес до «Калини» підігріло й те, що легендарний Pink Floyd записав композицію Hey Hey Rise Up за її мотивами.

Такі сильні потрясіння, як бучанська трагедія, звірства рашистів у Маріуполі, ракетний удар по торгівельному центру у Кременчуці вже закарбувались і в новітній українській пісенній культурі. Композиції, написані у розпал війни, розривають YouTube та ТікТок, лік переглядів йде на десятки мільйонів. Україна доносить всьому світові свій біль, викриває світові нелюдське обличчя ворога, підтримує бойовий дух і врешті, молиться за перемогу, за повернення додому своїх захисників живими.

«Наші пісні – визвольні. А про що співати росіянам – про викрадені унітази?», – так просто пояснює наші звитяги на музичному фронті Народна артистка України Марія Бурмака. Її твір «Повертайся живим», теж потрапив у Топ-25 пісень часів війни.

Вже традиційно до Дня Незалежності «Главком» підбиває підсумки музичних жнив. Нас не стримує ні формат, ні вік артистів, ні стиль музики, ні продюсерські клани та кон’юнктура музичних премій. Головний критерій – українська душа пісень.

Так склалось, що 31-й рік відновлення нашої Незалежності представлений творами, які прославляють українських захисників, дають нам віру у свої сили і наближають День нашої великої Перемоги.

З Днем Незалежності! Слава Україні і її Героям!

«Серце б'ється»

Серце рветься птахом із грудей,

Роси змиють з крил запеклу кров,

Серце б‘ється за усіх людей

Серце б‘ється. Б‘ється, як «Азов»!

Київський гурт квіткіс (учасники гурту просять писати його назву саме з маленької літери) 9 травня оприлюднив щемливу пісню-присвяту захисникам та захисницям Маріуполя.

«З перших днів російсько-української війни у моїй голові крутилась фраза: «Серце б’ється, як ЗСУ». Але згодом вона дещо трансформувалась під впливом тієї відваги і мужності, яку демонструють захисники Маріуполя. І після перегляду однієї з добірок світлин та відео з «Азовсталі» народився весь текст і мелодія. На емоціях. Буквально, за хвилин 15. Рядки «сліз не треба, сестро, прийдуть ще стоси весен» хочеться присвятити валькірії Каті з позивним «Пташка», чиє фото облетіло увесь світ, і, безперечно, є одним із символів нашої (поза всіляким сумнівом – переможної!) війни за Незалежність», – розказав Дмитро Войналович, лідер гурту квіткіс.

Stefania

Стефанія мамо, мамо Стефанія

Розквітає поле, а вона сивіє

Заспівай мені мамо колискову

Хочу ще почути твоє рідне слово

З цією композицією український гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні. Власне кажучи, пісня з’явилась ще до початку війни. «Спершу композиція була просто присвячена моїй матері, однак коли почалася війна, все змінилося», – говорить лідер групи Олег Псюк.

Кліп на цю композицію, з кадрами з Бучі, був опублікований на YouTube 15 травня і вже зібрав понад 35 млн переглядів. Крім того, відео виступу гурту у фіналі конкурсу, яке з’явилося на YouTube 14 травня, зібрало майже 24 млн переглядів.

Коментатори з усього світу з різних країн захоплюються треком:

この曲を聴きながら、逝ってしまった自分の母を思い出しました。この曲日本でも色んなイベントでかかっていますよ。(«Я японець, який живе в Японії. Прослуховування цієї пісні нагадало мені про мою матір, яка пішла з життя. Ця пісня звучить на багатьох заходах у Японії)

Ukraine deserved to win, such a catchy emotional song with meaning, congratulations,...love and support from your English friends....Slava Ukraini

«Не забудем і не пробачим»

Лиши квіти без води, але від вікон відійди

Кілометрами бинти, ворогами вкриті грунти

Кілометрами іти будем вперед, аби перемогти!

Опублікований 6 березня трек набрав уже понад 7,5 млн переглядів. Його автор – Володимир Смолюк, молодий репер з Рівного.

«Я бачив в очах навіть найдобріших людей, не здатних до ненависті ці слова. Я бачив їх в коментарях під жахливими постами. Я чув це від знайомих, друзів, рідних, політиків, військових, волонтерів, дітей та я почув їх в собі. Це були слова «Не забудем і не пробачим». Як би сильно мені не хотілось торкатись таких відчуттів, як ненависть, злість, ворожість, але пробачити та ще й забути це вже, на жаль, не вийде! Тому і такий трек, тому і така назва, тому і такий приспів, тому й такий настрій!», – зазначає Володимир у тексті, який супроводжує трек.

«Я вірю, що коли ми переможемо цих поганих сусідів, то з часом ми багато емоцій забудемо і це є добре, але і водночас вже ніколи ми «Не забудем і не пробачим», – додає автор.

Коментатори діляться емоціями та розповідають свої історії, пов’язані із композицією:

«Моя соседка мама двойняшек по 5 лет, перешла с ними на украинский язык и они быстро схватили тему, им нравится. Торохтят как горобчики, даже с русскоязычными сверстниками только на украинском, те тоже давай подхватывать, любимое выражение «орка тіло ляже в грунт, допоможе зсу» и прыгают от радости»

«Wow! Strong Song. Glory to Ukraine»

«Слухаю вашу пісню і плачу...Який біль у душі від цієї клятої війни. Але все буде Україна. Нехай згорить весь руский мир»

«Думи»

Моя, моя Україно!

Привітай же, ненько, ти

Свою, свою ти дитину

І думи мої, думи мої,

Думи мої, думи мої!

Артем Пивоваров і Надя Дорофєєва презентували чуттєвий дует 3 червня. Композиція вже зібрала 14 млн переглядів.

Пісня на вірш Тараса Шевченка «Думи мої, думи мої» (1840) — вічна класика, яка знову гостро актуальна. Рядки, пронизані сумом за Батьківщиною, жалем та вірою у вільне життя на рідній землі, набули особливого сенсу.

«Ми переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи у безперервному потоці інформації, намагаємося заповнити екзистенційну порожнечу. Ми постійно в собі, наодинці зі своїми думками, з якими буває складно. Та ми маємо усвідомлювати, що кожен українець з усіма його переживаннями й складнощами потрібен своїй країні як ніколи. Україна – наша ненька, що приймає нас такими, якими ми є. Вона живе всередині нас. І те саме ми хочемо бачити в наших дітях», – коментує Пивоваров.

«Мільйони українців були вимушені покинути свій дім через війну. Сум за Батьківщиною, що відчував Шевченко, коли писав цей вірш – саме те, що кожен переживає зараз. Коли я їздила з благодійними концертами по Європі, зрозуміла, що ще ніколи так не сумувала за Україною, за Києвом, за домом, за своїми людьми, за українцями… Іноді дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам всім потрібно не потонути в цих «думах», допомогти собі, одне одному та країні випливти, вистояти, зберегти свій культурний код», – каже Дорофеева.

Коментатори захоплені тим, як слова класика української літератури чарівно лягли на сучасну музику:

«Це відродження української культури і свідомості! Проникливі слова митця та чуттєве виконання сучасних зірок! Зворушливо! Велика дяка!»

«Я маю гордість, що я Українка! До часу війни, я навіть і не здогадувалася, наскільки я кохаю свою країну і мову! Україна переможе! Обов'язково!»

«Я всю жизнь искал лучшую землю, и понял что она тут, в Украине. Прекрасные, душевные, смелые люди! Даст Бог, выстоим!»

«Ich liebe diesen Song, sooooo gefühlvoll und melodisch»

«Буде тобі, враже…»

Скільки в святу землю впало зерен жита

Стільки разів буде тебе, враже, вбито

Скільки, враже, півень вночі кукуріка

Стільки днів у тебе доживати віка

Пісня-прокляття рівненського гурту зібрала 3 млн переглядів. Композиція з’явилась завдяки віршу «Враже», написаного у формі відьомського заклинання проти ворогів, поетеси Людмили Горової.

Твір справляє дуже сильне враження: концентрована ненависть та жага помсти, кожен рядок – чергове прокляття на адресу ворогів. Слова приспіву швидко стали вірусними. Вірш перекладений багатьма мовами – польською, англійською, німецькою, білоруською, грузинською.

У коментарях користувачі відзначають потужність композиції:

«Буде тобі враже за всю Україну! За Рубіжне! За Сєвєродонецьк! За Лисичанськ! За Маріуполь! За Харків! За Бучу. За все»

«Просто геніально, дівчата! У прикінцевих словах рядка, як цвяхи в домовину ворога забиваєте. Дякую за цей твір. Гідно!»

«Це фантастичний заговір, і якщо хоч третина наших жінок хоч раз в день буде його вимовляти то це буде добра підмога Himarsam»

«У цій пісні і словах, голоси всіх пращурів та воїнів України, що боролись та борються за її незалежність, та всіх героїв, хто віддав за волю та Батьківщину своє життя! Хай тебе, мій враже, Господь Бог накаже! Боже, бережи Україну, захисти нас від окупантів!»

«Розстріляна весна (Буча)»

Немає сонця – тільки ночі

Нема життя – закриті очі

Нема весни – її спалили

Ні, це не сни, їх взяли й убили

Композиція, присвячена бучанській трагедії, була опублікована 9 квітня, вже набрала 6,5 млн переглядів.

«Як же боляче, як же це несправедливо, як же це жорстоко… тисячі невинних українців закатовані, розстріляні, зґвалтовані... Як же це можливо у сучасному світі?... А вина одна, і ця вина, що ми – українці! Це терор! Це геноцид українського народу! Я благаю світ: ви це бачите, ви це знаєте! Не втомлюйтеся! Потрібно більше вашої підтримки, щоб зупинити цього тирана», – так Ірина Федишин передала емоцію свого твору.

Коментатори поділяють біль артистки:

«Дякую за пісню. Як молитва. Плакала, слухаючи»

«Плачу... але я впевнена, що Україна вистоїть і Переможе! Слава Україні! Героям Слава!»

«Неймовірно. Просто і зрозуміло до сліз! Буча в наших серцях навіки!»

«Господи дай нам силы изгнать из нашей Украины рашистов-демонов. Светлая память погибшим, за нашу Україну любу»

«Плачу і ридаю від болю... Чудові слова і пісня.... Дякую... Боже, врятуй мою Україну...»

Чому?

Кому Бог відкриє карман, повний істини?

Тому, хто черпає долонями чистими

Чому ж ми йдемо на невивчені відстані

Черпаєм з болота і в ньому шукаємо пристані?

Композиція за два місяці набрала майже 2 млн переглядів. alyona alyona розповідала, що коли Jerry Heil надіслала їй приспів вона в ньому просто «потонула».

«З приходом війни, ми з Jerry Heil усвідомили, що найкраще благо в світі – це служити. Проявляти любов. Усі істини – прості. Рідна земля не має аналогів. Інтуїція – це голос душі. І якщо повторювати ці істини собі зранку і перед сном, якщо чути себе, якщо любити, не очікуючи любові, якщо шанувати рідну землю, то і простір навколо вас буде чистий, як джерельна вода», – говорить alyona alyona.

Текст пісні наповнено думками, які виникають у кожного українця після 24-го лютого. Під відео багато коментарів, причому різними мовами:

«Я плачу. Ви неймовірні! Боляче. Сильно. Неймовірно. Пишаюсь вами і всіма українцями. За нами Бог і правда за нас. Переможемо»

«Голос Яни, наче у ангела, я не можу наслухатися. І реп від Альони – просто нереальний»

«Вельмі прыгожая, пранізлівая і мілагучная песня! Дзякуй, дзяўчаткі. Хай хутчэй скончыцца гэты ад»

«Україна переможе»

Горить, палає техніка ворожа,

Рідна Україна переможе!

Горить, палає і ще спалахуй,

Руській корабель, іди...

Оптимістична композиція, яку записав чудовий колектив артистів-чоловіків. Із 14 квітня відео набрало захмарну цифру переглядів: майже 20 млн.

Автор слів і музики – Олександр Пономарьов. Музикант розказував, що після появи пісні отримував численні подяки за неї від воїнів ЗСУ та українців – мовляв, композиція допомагає не опускати руки.

Коментатори у захваті від позитивної енергетики твору:

«Пісня супер! Я горда тим, що на Україні є такі співаки та музиканти, які піднімають дух нашого народу!»

«Олександру Пономарьову особлива подяка за таку пісню, а всім, хто виконує її – низький уклін! Хлопці, ви молодці! Дякую!»

«Буде весна»

Хай буде весна,

Поки ми стоїмо до кінця,

І нас не зламає війна,

Наша віра єднає серця,

Україна навіки жива.

Композиція з’явилась на YouTube вже 5 березня, тепер вона в ротаціях українського радіо і має мільйони переглядів у мережі.

«Сьогодні кожен із нас робить все можливе, щоб врятувати свою країну, те місце, де ми народжені, де ростуть наші діти і похоронені наші предки. Де кожне місто рідне и кожна посмішка особлива. Я пишаюся нашою силою і волею, я безкінечно гордий бути українцем», – зазначив виконавець у передмові до композиції.

Коментарі до пісні – різними мовами, зі словами підтримки:

«Piękna piosenka słava Ukrainie»

«Азербайджан с вами. Все будет Украина!»

«Макс Барских, вы воплощение гения и архетипа украинской культуры»

«Very nice song, it goes straight to the heart»

«Infinite blessings to Ukraine and all Ukrainians everywhere»

«Перед світанком»

Не журися, рідна земле,

Не хилися віттям вниз

Най твоя калина квітне,

Бо маєш відважний й такий вільний рід!

Композиція з‘явилась на YouTube 24 червня. По суті це – пісня-подяка непереможним українським героям, які борються за свою Батьківщину.

«У треку «Перед світанком» артисти вшановують відвагу й хоробрість наших захисників сміливими хіп-хоп бітами, які переплітаються з українськими народними мотивами. Це нагадування: як би не було складно, необхідно вірити у світле майбутнє. Адже українців неможливо зламати. Ми виборемо свободу і відбудуємо зруйноване. І буде линути слава України по всій землі», – йдеться в описі до пісні.

У коментарях користувачі інтернету захоплюються новим амплуа Позитива, а також звучанням композиції:

«Можно поздравить Позитива с первой песней после распада группы «Время и Стекло»... хоть конечно в тяжёлое время. Но эта песня показала Позитива с другой стороны повзрослевшего , более гармоничного. И песня очень достойная!»

«Мішель Андраде – неповторна! Поєднання української + іспанської = ❤»

«Це щось неймовірне, кожне слово до глибини душі, я пишаюсь нашими українцями, нашими захисниками, ми обов'язково переможемо. Україна понад усе»

«The intro is just so powerful! Ukrainian soldiers! Best wishes from Sweden! Ära åt Ukraina!»

Квіти мінних зон

По дорозі до вокзалу

Тебе дівчина чекала

І в обіймах рятувала сірий день

Як надовго – невідомо

І чи повернешся додому

Чи залишишся у пам'яті лишень?

Композиція була опублікована на Youtube 27 липня і вже набрала близько 2 млн переглядів.

Лідер Океану Ельзи Святослав Вакарчук розповідав, що пісня мала увійти до альбому, який гурт планував випустити у квітні 2022 року. Та повномасштабна війна змінила плани музикантів.

«Писав я її під час російсько-української війни, першої фази, не тої повномасштабної, яка почалась 24 лютого, але вже після того, як Росія вдерлась на Донбас і окупувала Крим», – розповів Вакарчук. Він також зауважив, що пісня про Україну у стані війни та сотні військових, що повертаються з фронту додому, а потім знов рушають на війну. «Про їхню взаємодію з суспільством, посттравматичний синдром – з ним треба боротися. Але коли трапилася повномасштабна агресія Росії 24 лютого, я зрозумів, що ця пісня набула нового змісту, тому що тепер практично кожен в Україні став добровольцем, мобілізованим», – каже лідер ОЕ.

До композиції трапляється дуже багато коментарів англійською та російською:

«Низкий поклон вам павшие воины света и защитники Украины. Я военный хирург Ар.Об.Израиля благодарен Богу, что имел честь быть 45 дней волонтером во Львове и своими глазами видел и прочувствовал доблесть, мужество и высокий моральный дух воинов и мирного люда Украины!»

«Живу в Дагестане, учился до 14 года в Украине, в Донецке точнее, в 13 году был на концерте Океан Эльзы, это нечто! Мира вашему народу, побывал везде в Украине за 5 лет, дружелюбный добрый невредный народ, не то что у нас в России, нерусского увидят и сразу столько негатива»

«Greetings from USA. I have been a long time fan of you and your group. Even before the war. I learned of you and your music from YouTube and watching the show The Voice. This video had my eyes watering.»

«Мабуть, тільки українці можуть сказати таке: ходіть в кафе, ми за це умираємо, щоб ви не страждали з нами. Ходіть в кафе, ми потім до вас приєднаємось. Слава українським воїнам! Ми найблагородніша і найсильніша нація у світі! Треба тільки очистися від покидьків»

«Я – Україна»

Загояться всі рани, розчиниться вся кров

Колись мене побачиш ти квітучою, і знов

Я подарую чисте небо і прийде весна

Колись, коли закінчиться війна

Тому що я – Україна

Кліп з’явився на YouTube 14 березня. Цю пісню Настя Каменських написала разом зі своїм чоловіком Олексієм Потапенком (Потапом): він – автор тексту, музику вони створили спільно. Перед початком перегляду YouTube попереджає, що, мовляв, контент може шокувати. У кліпі використані реальні кадри з нинішнього життя українців, у якому ми опинилися з 24 лютого: з вибухами, втратами та болем.

Серед коментаторів – литовці, білоруси, британці, і, звісно, українці:

«Мне очень страшно, эти взрывы постоянно в ушах. Очень тяжело. Очень больно. Харьков уничтожили. Не помню когда нормально спала… Спасибо большое за песню»

«The Victory is near! Thank You for this beatiful song, thank you Ukrainian nation for this fight for all Europe. Lithuania stands with you. Herojam slava!»

«Цудоўная песьня! Сапраўдная Беларусь разам з вамі!»

«You don't need to know the language to understand how strong and deep this song is»

«Чи ти почув for Mariupol»

Чи ти бачив, як плачуть і сміються діти

Як ростуть міста, як пахнуть квіти?

Чи ти крилами дихав як азовський вітер?

Як приходять гості життю радіти

Чи ти відчув любити – значить вічно жити

Композиція та кліп були оприлюднені 1 липня. Вперше музиканти зіграли пісню на благодійному онлайн-концерті ще у квітні, присвятивши оборонцям та жителям Маріуполя, що став уособленням трагедії, яку росіяни принесли на нашу землю.

«Ми бачили, чули, відчували, творили, жили... 24 лютого у нас все це відібрали. Ми зустрілися з новою ірраціональною реальністю, в якій руйнуються життя з особливим цинізмом. Росіяни несуть смерть і горе, але ми мусимо триматися, адже боремося заради світлого майбутнього. Їм не знищити нашу жагу до життя. Наша пісня закликає бачити прекрасне у повсякденному, підказує, звідки брати натхнення та сили рухатись далі. Вона про те, на що чекають сотні полонених як військових, так і цивільних, яких ми мусимо повернути, щоби вони знову могли бачити, чути, жити…», – каже фронтмен гурту «Друга Ріка» Валерій Харчишин.

Кадри для відео взяті з короткометражного фільму A lifetime older, знятого у 2019 році Гео Леросом, сюжет стрічки якого засновано на реальних подіях. Емоції, що переживає головний герой, є маренням пораненого бійця. Він згадує найкращі події зі свого минулого, кохану людину, улюблену роботу та з останніх сил бореться за життя.

Коментатори відзначили глибину пісні та її милозвучність:

«Це неймовірно! Філософія дуже глибока. Треба жити всім ворогам на зло. Україна вистоїть, ми непереможні!»

«Аж сльози потекли під цю пісню. Вірю в нашу перемогу, але від розуміння ціни, яку ми платимо за це, стає моторошно»

«Вчергове переконуюся що наша мова, культура, сучасний менталітет є унікальним і неповторним. Респект всім нам, Українці …»

«Це геніально... дуже глибоко і відверто. Дякую за пісню!»

«Кордони»

Як можна забути такі сміливі очі і губи

Той місяць у небі, що так голубив

А я готова усе віддати

І все життя тебе кохати і зігрівати

Одна з основоположниць сучасної української поп-музики, Народна артистка Ірина Білик 27 травня представила неймовірно ніжну пісню, яка відразу пішла в народ. Українські випускники 2022 року на своїх вечірках виконували повільний танець під романтичний хіт часів війни. Його створював цілий колектив мисткинь. Музика: Анна Герасимик, Олеся Лиходід. Автор слів: Лариса Архипенко.

«Немає такого зла у світі, щоб знищити кохання навіть у цей буремний час і ніякі кордони не роз’єднають нашу любов. Я присвячую цю пісню тим, хто чекає з війни своїх коханих!», – прокоментувала свій трек примадонна.

Коментатори в один голос наполягають: «Кордони» – ще один беззаперечний доказ, що Білик завжди має звучати українською:

«Дуже чуттєва пісня! Ваші перші україномовні альбоми були найкращими, слухала їх ще підлітком та знали всі пісні напам‘ять!»

«Iра Білик – така, яку я полюбив ще 30 років тому... Ніжна, чуттєва пісня українською... Я дуже сумую за тією Іриною, яка співає рідною. І дуже радію кожній новій пісні українською у вашому виконанні! Ви – Королева! Наша, рідна, українська!»

«Іро, українська із твоїх уст це щось неймовірне, вище голову, ми сильні, ми переможемо... твори, живи і надихай інших!»

24/02

День догорає, небо впало на нас

Серце палає, біль сповільнює час

Місто нас огортає, у собі дітей ховає

Наших дітей ховає…

Композиція у назві якої трагічна дата, яка увійшла в історію, з’явилась на YouTube 22 травня. «Ми знаємо, як було «до» 24 лютого. У кожного з нас кипіло своє життя: з мріями та планами на майбутнє. І вже знаємо, яке воно – після… Життя змінилося назавжди. Та попри все, ми віримо у ЗСУ і точно знаємо, що після нашої Перемоги, буде міцна, вільна та Незалежна Держава» – поділився лідер гурту «Без обмежень» Сергій Танчинець.

«Мені зателефонував наш друг Артем Григорян (режисер, – «Главком») і поділився ідеєю відео – війна у зворотному порядку та жорстка відповідь наших хлопців на агресію орди як фінал цього відео! Його ідея мені дуже сподобалася, і я сказав, що в мене якраз є пісня, яку я тільки написав. Сюжет відеороботи доробили вже разом і зрештою, зробили цей кліп. Кліп про те, як наше життя змінилось за секунди», – розповів Танчинець.

Пісня знайшла відгук у серцях слухачів:

«24.02.... Завмерла душа... Біль... Але ми вистоїмо. Ми витримаємо. Ми переможемо! Дякую за позицію. Дякую за пісню. Люблю. Обіймаю всю свою рідну Україну!».

«Я сам из Мариуполя, к сожалению, мне пришлось пережить это все. И сейчас смотря на это все снова, у меня просто сердце замерло. Спасибо вам за такую песню».

«Якія чудовыя гурты і сольныя выканаўцы ва Украіне. У гэты цяжкі час надыхаюць людзей (мірных) і ЗСУ на перамогу, узмацняюць дух... Пасля такіх песень Украіна не можа не перамагсці... Слава Украіне...»

«Азов – сталь»

Моє серце - сталь!

Моя кров - Азов!

Не плач моя люба!

Воскреснемо знов!

Композиція опублікована на YouTube 22 травня. Український рок-гурт присвятив її захисникам Маріуполя. Автор пісні — трубач гурту Kozak System Сергій Соловій.

«Ця пісня — з тих, що пишеться за пів години. У цей час серце зупиняється і з’являються гіркі сльози гордості, а мелодія і слова народжуються одночасно. Слава Захисникам Міста Марії! Героям Слава!», – коментував Соловій.

Коментатори вибухнули словами підтримки і захопленням «азовцями» та подяками гурту за пісню:

«Дякую, що створили пісню! Шана та повага відважному, патріотичному та героїчному полку «Азов»! Слава Україні та героїчному українському народу»

«Низкий уклін нашим захисникам! Вони титани, написали історію Нової України! Дякую за пісню, дуже сильна! Слава Героям!»

«Про Вас ще напишуть книжки і зніматимуть фільми! Легендарний Азов»

«Рве душу пісня. Болить за хлопців. Болить за Україну»

«Українська лють» (Bella Ciao cover)

Одного ранку, ще й на світанку

Земля здригнулась

І враз закипіла наша кров

Ракети з неба, колони танків

І заревів старий Дніпро

«Українська лють» – кавер на італійську повстанську пісню Bella Ciao, яка вже раніше надихала українців на переспіви (зокрема, під час Євромайдану). Українська співачка Христина Соловій присвятила свій авторський переспів ЗСУ та всім героям, хто бореться за Україну.

Композиція з’явилась на YouTube 7 березня, загальна кількість її прослуховувань вже наближається до 10 млн.

Коментарі до треку вражають різноманіттям мов, якими написані – польська, англійська, іспанська та багато інших:

«Кожне слово до мурашок проймає! Дякую, Христино!»

«Polska z wami Ukraina za wami zwycięstwo»

«Раз двести прослушал. И скачаю, чтобы в дороге слушать за рулём. Все будет Украина, живе Беларусь, Алга Казакстан!»

«Viva Ucrania! Mi corazón, mi amor, mi fe para Ucrania! Viva Ucrania, viva la libertad, viva la paz!» (Хай живе Україна! Моє серце, моя любов, моя віра за Україну! Хай живе Україна, хай живе свобода, хай живе мир!)

«Just WOW, how not to react to this! Amazing voice, amazing song and lyrics»

2Step / Сирени обірвали наш сон»

Мила, обіцяю, коли все мине,

Я танцюватиму з тобою so slow

І цілуватиму тебе, де любов знов і знов,

Чекай мене, коли все це мине!



Композиція була опублікована на YouTube 2 травня і вже набрала майже 12,5 млн переглядів.

Популярний британський виконавець Ед Ширан та український гурт «Антитіла» представили колаборацію 2Step / «Сирени обірвали наш сон», а гурт «Антитіла» представив на неї відеокліп. В українській частині тексту лідер гурту Антитіла Тарас Тополя розповів власну історію про початок війни і свою обіцянку повернутися з фронту, яку дав дружині та дітям.

Частково відео зняте на руїнах Будинку культури в Ірпені.

«Пропозиція від команди Еда записати спільну пісню – це ще один вияв підтримки від народу Великої Британії й безпрецедентний вчинок, який гарантовано створить потужний імпульс», – зазначив лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя.

Коментарі до треку просякнуті болем від колишніх мешканців Маріуполя, словами підтримки їм, а також вдячністю митцям:

«Тільки ми, українці, у найважчий час стаємо сильнішими, ми незламні. Ця війна жахлива, кривава, але ми виборемо свої землі і свою свободу. Дуже дякую вам за цю творчість, кожен українець бачить себе в цій пісні і цьому кліпі»

«Crying. Thank you for supporting Ukraine. I’ve lost my home, lost everything. And I still waiting for the end of this war… Glory to Ukraine. Героям слава»

«Наші солдати, захисники, хлопці, ви найкращі, сильні непереможні, як кажуть ,та країна як воює за свою землю, свій народ і незалежність, нездоланна, перемога за нами. Слава Україні!»

«Жила прямо напротив Дома Культуры, видела его в окно каждый день. Вернулись позавчера домой и поняли, что жить там больше не сможем. Но почему-то так тепло видеть наш ДК в клипе, пусть и разрушенный, но сразу все концерты и репетиции вспоминаются. Все буде Украïна!»

«Тарасе! Дуже гарний текст. Для мене честь бути твоїм побратимом! Ми обов'язково переможемо! Хлопцям привіт! Тримайтесь! Героям слава!»

«Байрактар»

Прийшли окупанти до нас в Україну

Форма новенька, воєнні машини

Та трохи поплавився їх інвентар – Байрактар!

Композиція з’явилась на YouTube 10 березня і сходу набрала 2 млн переглядів.

Автором народного хіта є сценарист Тарас Боровок. У перший день повномасштабного вторгнення він підписав контракт із ЗСУ. Ініціатива створити пісню йшла від командування Тараса: його попросили написати пісню, щоб подякувати туркам за безпілотники. Як розповів Тарас, на написання слів йому знадобилося 15 хвилин. А популярність пісні пояснює тим, що вона з’явилася у потрібний час і в потрібному місці.

У коментарях – суцільне захоплення українською армією, слова підтримки, і, звичайно, подяки Туреччині:

«Спасибо Турции и Эрдогану за «Байрактары»! Думаю, слушая посвящённую «Байрактарам» песню, они испытывают гордость и радость за своё оружие, за свою своевременную помощь! И, конечно же, огромное спасибо нашим доблестным воинам, которые прекрасно управляются с этим оружием!»

«Слава Вам наші дорогі співаки, поети та композитори, кожен раз, як слухаю цю пісню сльози гордості на очах за нашу Українську Армію»

«Стійте твердо браття! Ви навчили весь світ мужності та хоробрості. Я азербайджанський турок і я пишаюся українським народом! Слава Україні!»

#МРІЯ

Вони можуть розбомбити Щастя

Вони можуть розстріляти «Мрію»

Але вбити волю їм не вдасться

Кожен буде жати, що посіяв

Композиція була опублікована на YouTube 27 травня і вже набрала майже 5 млн переглядів.

Пісню виконавиця написала у перші дні великої війни, коли ворог розбив літак «Мрія» і коли йшли сильні бої у місті Щастя. Ця композиція – про волю та сміливість українського народу, які неможливо знищити.

«Наше щастя було на нашій землі і ми тримали найбільшу в світі мрію в небі – мрію про свободу. Але в українського народу завжди була і буде Воля. Вона всередині кожного з нас – і це той духовний фундамент, на якому ми відбудуємо і нову «Мрію», і нове Щастя. І образно, і буквально», – зазначає виконавиця.

Коментатори захоплюються, висловлюють сподівання, що скоро композиція лунатиме на звільнених від рашистької окупації українських територіях:

«Хочу, щоб це звучало вечорами на набережній нашої Ялти. З любов'ю з Криму. Crimea is Ukraine. Slava Ukraini!»

«Яно, в мене мурашки, це настільки шикарно... Нехай, мої вуха будуть завжди в раю»

«Я сама з міста Щастя, Луганської області, дякую Вам за таку гарну пісню!»

«Ванька-Встанька»

Ванька-Встанька, що таке?

Приготуй собі пакет

Ванька-Встанька, не біжи

Вже немає куди йти.

Трек був опублікований на YouTube 18 липня і вже набрав понад 6 млн переглядів. Кількість прослуховувань у ТікТок, де пісня з’явилась набагато раніше, виміряти дуже складно, там він перевалив за сотні мільйонів.

«Це комічна пісня з присмаком сатири та сарказму, яка була написана мною для підняття бойового духу наших солдатів і українців! Ванька-встанька – назва традиційної російської іграшки, що в контексті пісні характеризує окупанта, найкраща доля для якого на українській землі – знайти чорний пакет для себе, доки його не вручили йому наші козаки з ЗСУ!», – так авторка Маша Кондратенко описала свій твір.

Коментатори оцінили саркастичність Маші і відзначають: композиція піднімає бойовий дух ці віру у перемогу:

«Трясця, разів з 10 поспіль переслухав. Просто насолода для вух. Дякую за творчість»

«Весела пiсня, нам на фронтi настрiй пiдняла, Маша»

«Мені дуже подобається, що пісня досить легка. Маша «не напрягається», але її спів як мед для душі. Надзвичайно приємний голос...»

«Повернись живим»

Де моя душа – Там ідуть бої,

Ми не віддамо Рідної землі.

Де моя земля – серце моє там,

Я війні тебе, милий, не віддам

«Слова та музика, душа і серце – мої», – йдеться в передмові Марії Бурмаки до пісні «Повернись живим», яку співачка презентувала 4 серпня.

По суті, кліп до цієї пісні – це збірка фотографій наших захисників – в основному, артистів, колег Марії, які пішли на фронт. «Фото мені дав Ігор Захаренко, він знімає на передовій з початку війни. Тут є і Юрко Юрченко, і Сергій Василюк, і Тарас Компаніченко, і Віталій Кириченко, Сергій Фоменко, Артем Полежака, Артем Чех, Олександр Положинський, Андрій Хливнюк, переможець Х-Фактора Михайло Панчишин, режисер Іоанн Зенков, історик Вахтанг Кіпіані, і Олександр Погребиський. І прототип одного з героїв роману «Аеропорт» Сергія Лойка про Донецький аеропорт Максим Музика, і морські піхотинці Михайло Саєнко та Петро Святецький. Ну і, звичайно, безмежно шанований (головнокомандувач ЗСУ) Валерій Залужний. Хлопці, я не питала вашого дозволу, але за всіх вас я молюсь. І є багато воїнів, імен яких я не знаю», – розповідає Бурмака. Артистка каже, що «Повернись живим» – це пісня-молитва.

Співачка наголошує, що українські автори композицій пишуть про свої визвольні змагання: «Коли ти проводжаєш рідну людину на фронт, коли не знаєш, чи не бачиш її, бува, востаннє, це так витончує душу – а що відчувають там вони? Якщо взагалі щось відчувають… Ця війна показала світові, що ось існує таке плем’я, яке здатне на речі, котрі гуманному ХХІ століттю не мали б бути притаманні…».

Коментатори розчулені, вони моляться разом із Бурмакою, щоб їхні рідні повернулися з війни та за перемогу нашої країни:

«Дякую, Маріє, за пісню! В самісіньке серце влучає! Побачила фото знайомого, такі ж наші хлопці красиві! Перемоги нам! Молімося за кожного нашого Воїна»

«Це дуже зворушливо! Й твоє виконання, й музика, й відео з хлопцями, плачу й пишаюся... Дуже боляче, але буде весна!»

«Дякую за пісню, я її слухаю, коли нас орки нищать важкою артою. Але ми робимо свою працю. Слава Україні! Смерть ворогам!»

«Ця молитва, в серцi кожної жiнки України! З нами Бог»

«Нас весна не там зустріла»

Опублікована 25 квітня, композиція набрала 1,5 млн переглядів. Насправді цей твір написаний ще у 1985 році. Мотивом стала неймовірна історія кохання Степана та Надійки – героїчних воїнів УПА. Йосип Струцюк є автором слів, а музику до них написав і першим виконав композицію Олександр Гаркавий.

Ірина Федишин та Євген Хмара дали цьому твору нове життя. «Євген поїхав до Києва, де у себе на студії записав рояль, адже сказав, що за звук рояля краще нічого не має. А я й не сперечалася. Адже він закоханий у гру на фортепіано. Я вже у Львові записала вокал. Паралельно ми вирішили зняти відео. Режисером виступив Володимир Шурубура. Коли ми почали радитися, як зняти відео, прозвучала ідея зняти нашу зруйновану Україну. Та я була не готова до такого кроку. Переживаючи весь біль свого народу, я зразу відчула, що не можу, не хочу, не смію співати на руїнах, де дуже багато болю. Порадившись, всі погодилися, що треба інше рішення. Вдячна своїй дуже маленькій, але неймовірно творчій, професійній, дружній команді за роботу», – зазначала Федишин.

Глядачі і слухачі відзначили гармонійність тандему:

«Гарний дует, як одне ціле, невід'ємне, дякуємо за вашу невтомну працю. Ірина та Євген творіть і надалі разом. Принципово пишу українською з Севастополя»

«Неперевершено. В саме серце. Дуже гарний тандем. Так хочеться швидше дочекатися вашого спільного концерту»

«Так щиро і чуттєво ви її заспівали. Вас відрізняє від інших так званих «патріотів зірок», які на війні хочуть прославитись, те що ви завжди співали українською. Тому Вам ці всі патріотичні пісні дійсно більше підходять»

«Ми з України»

І побачать наші діти

Зелень київських каштанів,

Маріуполь буде жити,

Харків з попелу постане!



Композиція з’явилась на YouTube 30 червня. Її виконали Оля Полякова, Михайло Хома, Наталя Могилевська, Тіна Кароль, Muayad Абдельрахім, Юлія Саніна, Melovin, Ольга Цибульська, Alekseev, Настя Каменських, Злата Огневич, Олександра Зарицька, Cepгій Бабкін, Артем Пивоваров, Володимир Остапчук, Олексій Суханов.

У коментарях користувачі захоплюються енергетикою втору і зичать Україні перемогти:

«Я дуже пишаюся тим, що я українець! Наш народ згуртований і сильний! Хочу побажати нашим захисникам не втрачати віри і бути стійкими»

«Piękne, po prostu piękne. Красиво, просто красиво. Брати, ми чекаємо вашої перемоги. Слава Україні! Polska - Україна. Ми з Bами»

«Любі артисти, будьте такими ж рідними, єдиними після війни, як зараз. Плакала. Прочитала коменти рашиків, виявляється, вони нам заздрять! Слава Україні!»

«Непереможна Україна»

Від кулі Янгол захистить крилом,

Збереться за столом родина.

За нами правда, скоро згине зло,

Непереможна наша Україна!

Цю пісню виконав хор найбільш титулованих українських зірок. Кількість Народних та Заслужених у списку зашкалює. Композиція з’явилась на YouTube 7 квітня.

Автор музики та аранжування – Володимир Будейчук, слів – Лариса Архипенко. Пісню виконали Ірина Білик, Оксана Білозір, Іво Бобул, Павло Зібров, Віктор Павлік, Ауріка Ротару, Катерина Бужинська, Наталія Бучинська, Дмитро та Назарій Яремчуки, Тетяна Піскарьова, Михайло Грицкан, Ірина Зінковська, Петро Чорний, Віталій Борисюк, Оксана Пекун, Ольга Сумська, Гарик Кричевський, Володимир Будейчук.

«Ми об'єдналися зі своєю пісенною зброєю, словом, думкою, ділом, аби виразити у цій пісні біль України та водночас надію і віру в Перемогу. Хочемо низьким поклоном подякувати всім, хто віддав життя за Україну, нашим мужнім ЗСУ, теробороні, волонтерам, медикам, пожежникам, усім українцям, які кожен на своєму місці роблять свій внесок у Перемогу України над злом!», – йдеться у тексті під відео у YouTube.

Коментарі користувачів сповнені захопленням мелодійністю та духом єдності, які несе композиція:

«Розплакалась! Дуже гарно, дуже дякую! Слава Україні»

«Дякую дуже гарно, без сліз не можна це все пережити. Слава Україні героям слава всім здоров'я і перемоги»

«Боже... Це найкраще, що я чув...»

«Щиро дякую авторам і нашим прекрасним виконавцям за чудову пісню. Біль і гордість за мою Україну, об'єднанана нація, сильний духом народ»

Редактор проєкту: Наталія Сокирчук

Дизайн: Станіслав Груздєв

Джерело фото: соціальні мережі виконавців