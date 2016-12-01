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    Думки вголос

    Полонянка з мейкапом: провал спецоперації Кремля

    • Геннадій Афанасьєв

      Політв'язень, кримчанин

    • 29 Грудня, 10:35
    • Розсилка
    Обмін полоненими
    Обмін полоненими

    За час дії Мінських домовленостей з полону проросійських бойовиків на Донбасі звільнено понад 3080 заручників, з яких 1530 – правоохоронці та військові

    Нема результатів? Безперечно нова українська дипломатія! Стільки часу ціла команда з Iryna Gerashchenko займалось лише одним питанням - звільнення полонених. Звільнили мене. Звільнили Ю.Д.Солошенко. Звільнили В. Жемчугова. Звільнили понад 3000 українців!

    Але ж ні. Кажуть зрада. Кажуть нічого не робить ні Iryna Gerashchenko, ні СБУ, ні Президент.

    Знаходиться для таких людей лише один вихід. Їдуть в Мінськ потайки домовлятись з сепаратистами...

    А потім завдяки зусиллям Надії Савченко в Мінську звільняють жінок. З'являється Володимир Рубан якому передають двох «полонянок»...

    Перша Ольга Сворак, «молодий чоловік» якої служить в одному з територіальних батальйонів ЛНР. Це та яка фотографувалась в окупованому Криму з символікою «Новоросії»... Це та що стоїть з професійним make-up на обличчі щойно з полону... Марія Варфоломеєва (Mariia Varfolomeieva), а Вам не пропонували до салону краси заїхати? Чи Вам пані Ирина Довгань ?

    Друга Анжеліка Преснякова. Суддя. Яка вважає що голодомор не є геноцидом Українського народу...

    Віктор Медведчук аплодує, коментує, радить продовжувати...

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    В додаток, завдяки Службі Безпеки України стало відомо, що помічниця терориста Захарченко тривалий термін прослуховувалась. В аудіозаписі вона повідомила, що «полонянок» звільнили не терористи «Лнр» «Днр», а вирішила передати Москва, при цьому маріонетки навіть не були в курсі цієї спецоперації Кремля, яка на щастя провалилася.

    Отже. Перемога?

    (Дякую блогеру Miroslav Oleshko за проведене розслідування http://www.oleshko.net/2016/12/savchenko-svorak.html)

    Джерело: блог Геннадія Афанасьєва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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    обмін полоненими
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