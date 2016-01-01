Медведчук прокоментував звільнення бойовиками Преснякової і Сворак

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Передача українській стороні полонених жінок

Віктор Медведчук назвав звільнення «ДНР» двох українських полонених актом доброї волі

Лідер громадського руху «Український вибір - право народу» вважає, що ні політичні амбіції, ні різні популістські заяви не повинні перешкодити процесу обміну полоненими.

«Виключно позитивно ставлюся до звільнення в односторонньому порядку двох жінок: Анжеліки Преснякової і Ольги Сворак, які раніше утримувалися в ОРДО і ОРЛО. Оцінюю це як крок доброї волі. Вважаю, що кожен, хто може допомогти звільненню наших громадян, повинен це робити», - заявив Медведчук.

За словами глави «Українського вибору», щоб прискорити процес звільнення, пошуки можливостей і шляхів для цього ведуться в постійному переговорному режимі з керівництвом РФ і з представниками ОРДО і ОРЛО.

«Упевнений, що українська сторона повинна за всяку ціну звільнити наших громадян, і цьому не повинні заважати політичні амбіції і гучні популістські заяви, особливо тих, хто не має ніякого відношення до переговорного процесу», - заявив Медведчук.

Говорячи в цілому про ситуацію з обміном в році, що минає, Медведчук охарактеризував її як складну, але в той же час нагадав, що вдалося звільнити 24 людини, які знаходилися на непідконтрольних Україні територіях Донбасу, а також трьох громадян України, які були засуджені на території РФ. У свою чергу українська сторона передала 36 осіб.

«Я вважаю, що звільнення 63 осіб, які змогли повернутися додому, до своїх родин, - це істотний результат, який можна і потрібно покращувати. Тим більше що підстави для цього є», - зазначив він.

В даний час, за інформацією Медведчука, українська сторона продовжує розшукувати 106 людей, вже встановлено точне місцезнаходження 55 утримуваних. Представники «ДНР» розшукують на території України 494 людини, «ЛНР» - 458.

«На території України з цих осіб встановлено місцезнаходження 616 затриманих», - уточнив Медведчук. Він також прокоментував «тотальну блокаду окупованих територій», про яку заявили представники ряду добровольчих батальйонів.

«Економічна блокада Донбасу, яка була введена в минулому році рішенням Ради національної безпеки і оборони України (РНБОУ), визнана неправомірною, яка не відповідає мінським угодами, що є міжнародно-правовим актом, затвердженим резолюцією Ради безпеки ООН. Сьогодні необхідно не нагнітати ситуацію, дозволяючи радикалам зі збройних формувань незаконні витівки, спрямовані на відділення цих територій, що ще більше відштовхне жителів непідконтрольних територій від України, а також може призвести до гуманітарної катастрофи, яка торкнеться мільйонів українців, що живуть там. Українська держава повинна захистити їх, зупинивши злочинні дії псевдопатріотів, які з точки зору кримінального законодавства України є відкритим сепаратизмом», - сказав глава «Українського вибору».

Що стосується майбутнього Мінських угод, то, на думку Медведчука, вони будуть реалізовані, оскільки в українському суспільстві є величезний запит на мир.