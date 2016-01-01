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    Думки вголос

    Тепер у Януковича буде довідка з райсуду про те, що його скинули нелегітимно

    • Євген Іхлов

      Правозахисник

    • Сьогодні, 07:01
    • Розсилка
    Віктор Янукович
    Віктор Янукович

    Моє спадкове юридичне серце співає!

    Мовою оригіналу

    Дорогомиловский районный суд г. Москвы признал лишение власти Януковича «государственным переворотом как общеизвестный факт, не требующий доказывания, но затрагивающий интересы Российской Федерации».

    Таким образом, все шуты гороховые и отставной козы барабанщики напрасно толкли на заседаниях оного суда воду в ступе, обрушивая на суд потоки показаний и трясли бумажками...

    Итак, через 10 дней (как необжалованное) решение вступит в силу, и Москва Златоглавая при желании получит повод разорвать дипотношения с «хунтой»...

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    Тут что смешно: Российская Федерация - правопреемник СССР, возникший вследствие того, что создатель СССР сам называл «Октябрьским переворотом», а ВОСРом - этот захват власти стали называть, только когда воцарились не имеющие к нему никакого отношения Сталин и Бухарин.

    Хотя я порекомендовал бы юристу Дома Романовых обратиться в Псковский городской суд Псковской области - по месту события (адрес суда: 180007, г. Псков, ул. Петровская, д. 24) с призывом объявить незаконным отречение Романова Николая Александровича. Ровно на тех же основаниях общеизвестности факта...

    Послесловие

    И теперь у Виктора Фёдоровича будет справка из районного суда, что его свергли нелегитимно...

    «Хаим, ты такой м***, что на всемирном конкурсе м*** занял бы второе место! - А почему не первое тогда? - Потому что ты - м***!!!!»

    Джерело: блог Євгена Іхлова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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