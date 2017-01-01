Ті хто оплакує СРСР або дурні, або непорядні

Євген Іхлов Правозахисник

Євген Іхлов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дурість чи підлість?

Мовою оригіналу

Вот уже четверть века дата 17 марта вызывает стенания и проклятия на тему «какую страну потеряли».

С ссылками на откровенно жульнический горбачёвский референдум.

Я здесь даже не о противоречивой формулировке («сохранить обновленный», т.е. которого еще нет), и не о том, что в условиях фактической однопартийности на большей части СССР референдум имел такую же легитимность, как референдумы в третьем рейхе.

Я о том, что нельзя спрашивать узбека о судьбе грузина или литовца. Законным мог быть только вопрос: Поддерживаете ли вы подписание вашей (название) республикой Союзного договора, одобренного....?» Все остальное - от Лукавого... который всегда в деталях.

Это как по Крыму: коренной народ полуострова - крымскотатарский. Спрашивать у детей расселенных на ЮБК ветеранов советских силовых структур о том, должен ли крымскотатарский народ стать «россиянами» - это все равно что опрашивать евреев Западного Иерусалима, согласны ли они, чтобы арабы Восточного стали израильтянами.

Оплакивающие СССР либо неумны, либо непорядочны. Потому что СССР никогда не был страной, он всегда был империей. Сперва - мессианско-идеологической (как Халифат), потом обычной - полицейско-бюрократической, как держава Ольденбургов-Романовых.

Неумные не понимают, что слова «везде были как дома: в Риге, в Киеве, в Тбилиси, в Ташкенте» звучат так же абсурдно, как аналогичные слова венца про Прагу, Будапешт и Краков, как слова турка про Белград, Софию и Афины (а также Каир, Дамаск и Багдад), слова англичанина про Гонконг, Дублин, Нью-Йорк, Бомбей... А испанцы потеряли Мехико, Сантьяго и Буэнос-Айрес, вместе с Гаваной.

Неумные не понимают, что «единство страны» обеспечивалось «антипартизанскими» войнами в Литве, Западной Украине, на Северном Кавказе и в Центральной Азии, сотнями тысяч расстрелянных и сотнями тысяч депортированных в ссылки и лагеря.

Что пребывание в Союзе деформировало национальное развитие, корежило национальные культуры. Вот очень понятные примеры - германизация (чаще говорили - «онемечивние») чехов и многовековое чешское сопротивление этому, или «потуречивание» болгар и греков. А ведь русификация и советизация латышей и татар от этого ничем не отличается!

Я понимаю, что так называемые «простые люди, жалеющие о распаде» - это совсем несчастные, готовые жить под любой властью, лишь пенсии были в два раза больше, а на улицах не стреляли. Но ведь сманивать (под ассимиляцию) таким образом - такая же гнусность, как растлевать голодного подростка «за харчи».

Только обращаю внимание, что хотя миллионы мексиканцев ежегодно стараются проникнуть в США, но решение Америки об аннексии Мексики вызовет в стране всенародное восстание. То же самое применимо к индусам и Англии.

Вот от неумных мы перешли к непорядочным. Непорядочные все что здесь сказано - отлично понимают. Но им нравится быть империей, им нравится бренчать ключами от «камер» «темницы народов». Им даже все равно, что рост империи был оплачен вымиранием русской деревни, а потом и истреблением русской природы (природа народов Сибири и Севера для них не столь важна - это ведь «трофеи» Ермака). Ведь они ассоциируют себя с имперской элитой!

Вопрос с Союзом-империей осложнен тем, что он был политической формой организации русской локальной цивилизации. Нравится цивилизация - ее целостность и ее экспансия воспринимаются как безотносительное благо, и это отношение проецируется на империю-Союз. Другого, не имперского метода сохранения цивилизации представить себе не могут, и оплакивание распадающейся цивилизации переносят на империю.

Эйфория «крымнашизма» была вызвана иллюзией восстановления державы. И вдруг оказалось, что всю веками собираемую империю заменил один морской винодельческий курорт. И не нужен уже никакой «русскоязычный» Донбасс или казачья «Южная Сибирь»!

Так школьник внезапно обнаруживает, что вполне адекватной заменой несостоявшегося романа с одноклассницей становится ее фото в рискованном купальнике... Первоначально же планировалось: вздыхать при Луне, писать путанные письма и тут же рвать, провожать тенью на почтительном расстоянии... потом-потом - уговорить сходить в кафе-мороженое.

Напоследок - о тех, кто фантазирует о возможности переформатирование Союза в конфедерацию.

Сперва пусть подумают, поддержат ли даже самые проимперские русские предложение восстановить Союз, в котором Россия будет обязана всех снабжать углеводородами за рубли дешево, но не будет иметь большинства в союзном парламенте, где, напротив, контрольный пакет будет у исламских республик.

Ссылки на Европейский Союз как раз и опровергают возможности «конфедерализации» Союза, который якобы предлагал Явлинский (но которого, как всегда, не послушались). Представляете - какой-нибудь «Укрзит»? Кстати, украинский «брекзит» был три года назад - и ответом была агрессия и война. Или как все тряслись, что в Австрии и Голландии победят националисты. И как заранее все в обмороке - а вдруг победит Лепениха? И жить годами и десятилетиями в таком состоянии? И выбрасывать десятки миллиардов, пусть не евро, пусть рублей, чтобы удержать какую-то вечно-бастующую «Грецию»?

Вот у Эрэфии конфедерация с Беларусью - и чего в результате? 23 года прямого дотирования при постоянных склоках. А теперь умножьте это на 10 - и вы получите будни «обновлённого» Союза!

Так что опять ритуально оплачьте Союз и посозерцайте его карту на сон грядущий. Как паренек созерцает в бинокль отход ко сну одноклассницы в доме напротив...

Джерело: блог Євгена Іхлова

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