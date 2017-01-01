На війні не торгують з ворогом

Євген Іхлов Правозахисник

Євген Іхлов

Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Війна, це ... війна ...»

Мовою оригіналу

Украина запретила въезд певице-колясочнице Самойловой для участия в «Евровидении». Раздался оглушительный визг сторонников бойкота и танкового броска на Киев... Раздались стоны российских либерал-центристов, мечтавших о благорастворении воздухов...

Кроме очередных пятидесятиминуток ненависти к себе, Украина заплатит за это неполучением русских голосов на конкурсе (в предыдущие годы всегда шло «перекрестное опыление» - русские голосовали за украинцев и наоборот).

Как платит Украина миллиардными убытками и отсрочкой транша МВФ за революционную блокаду оккупированных территорий.

Потому что Украина наконец вжилась в войну с Эрэфией. На это потребовалось три года, как обычно и нужно для адаптации к новой ситуации. Это не инцидент и не конфликт - это война. На войне не торгуют с врагом (даже с выгодой для себя), не изображают, что народы дружат, несмотря на конфликт правителей.

Двойная интеллигентская совесть Эрэфии - Шлосберг [как известно - партия «ЯБЛОКО» - совесть русского либерализма, а Лев Маркович - совесть партии] отчеканил: Крым отнят у Украины, потому что Украина не смогла окружить любовью крымчан (ветеранов армии и органов, получавших участки на выбор - в Крыму или Риге, и их потомков). И добавил - самое мудрое, что украинская армия в марте 2014 года не сопротивлялась - сдалась без кровопролития. Так ведь и Эрэфия сдалась чекистам...

Уплетающим перловку в лагере для военнопленных трудно понять идиотов, которые теряют руки, ноги, глаза и жизнь в окопах, сражаясь за то, чтобы у сборщика налогов был шеврон того, а не другого цвета.

Украина выбрала войну. Как евреи 69 лет назад. Хотя могли умолять британцев сделать Подмандатную Палестину доминионом. Как британцы 76 лет назад, хотя Гесс предлагал такую взвешенную формулу компромисса: Европа - Гитлеру, империя - остаётся Чёрчиллю. Как финны 77 лет назад...

Джерело: блог Євгена Іхлова

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