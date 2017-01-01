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    Думки вголос

    Створюючи умови для бізнесу, треба не забувати, що інколи він буває не чистим

    • Остап Семерак
      Міністр Кабінету міністрів
    • Сьогодні, 10:09
    • Розсилка

    Маю серйозні застереження щодо «Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу в Україні», яку Уряд ухвалив сьогодні з застереженнями Мінприроди.

    Я дуже добре розумію, що саме неолігархічний бізнес є локомотивом вітчизняної економіки. Є одне «АЛЕ»: створюючи умови для ведення бізнесу та часом ідеалізуючи цей процес, ми забуваємо, що бізнес буває не чистим на руку. За рік роботи міністром екології та природних ресурсів переконався у цьому не одну сотню разів.

    Останнє гірке підтвердження: отруєння дітей у Смирнівці на Харківщині через недобросовісного утилізатора, чия діяльність вклала на лікарняні ліжка дітей.

    Тож чи доречно при наявності таких «підприємств» говорити про тотальне зменшення перевірок та усунення державного контролю з підприємств? Саме суб’єкти малого та великого бізнесу в Україні здійснюють найбільше навантаження на довкілля. Саме мораторій на перевірку бізнесу не дозволив перевірити утилізатора небезпечних відходів на Харківщині і як результати – діти отруїлися випарами небезпечних речовин.

    Тому, при всій моїй ліберальності, я за – створення прозорих умов для ведення бізнесу, але із чіткими екологічними стандартами. Україна просто зобов’язана ввести екологічні стандарти, європейське екологічне законодавство і «зелені практики» у всі програми розвитку. Це нормальна світова практика.

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    Країни Європейського Союзу свого часу теж пройшли всі ці процеси. Зараз екологізація економік там є домінуючою як і у решті провідних країн світу.

    Бізнес прекрасно розуміє, які екологічні стандарти я зараз маю на увазі. Бізнес також розуміє, на скільки у Європейському Союзі важливі закони про «Оцінку впливу на довкілля» та «Про стратегічну екологічну оцінку». Вчора парламент ухвалив один з них. Інший пішов на розгляд у другому читанні. Це прозорі збалансовані європейські закони. Жодного «ноу-хау». Так живе світ.

    Звісно, буде прогнозований супротив від бізнесу. Недобросовісного бізнесу. Який хоче заробляти гроші, чхаючи на довкілля, залишаючи по собі сміття і небезпечні відходи, викиди та скиди. Але маючи підтримку і фінансову, і інституційну від Європейського Союзу, ми все одно продовжимо свій шлях по впровадженню екологічних норм і пріоритетів у всі сектори вітчизняної економіки.

    У цьому контексті хотілося б тісніше співпрацювати з офісом BRDO, який також фінансується за європейські кошти і допоміг би нам з виконанням наших зобов’язань згідно Угоди про асоціацію, де екологічні пріоритети – серед важливих. У зазначеній «Стратегії розвитку малого та середнього бізнесу», переконаний, варто екологічну складову серйозно поширити. Вдячний Уряду який підтримав мої застереження, Мінприроди доопрацює цей документ. Не втомлююся повторювати і політичним колегам, і бізнесу, і людям: на всі без виключення процеси в країні – від освіти до економіки – ми повинні дивитися крізь екологічну призму.

    Лупаю сю скалу!

    Джерело: блог Остапа Семерака

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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