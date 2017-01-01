Адвокат Фейгін закликатиме США ввести санкції проти Медведєва

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Марк Фейгін

Російський адвокат вважає, що прем’єр Росії має відповісти за насильство над протестувальниками в Москві

Відомий російський адвокат Марк Фейгін в понеділок, 27 березня, закликатиме сенаторів і конгресменів США ввести санкції проти прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.

Про це Фейгін написав на сторінці у Facebook

«У Вашингтоні я буду закликати американських сенаторів і конгресменів внести Дмитра Медведєва до списку санкцій з заморожуванням його активів в США. За сьогоднішнє насильство по відношенню до протестуючих москвичів повинен відповісти корупціонер Медведєв і його сім'я, укупі з найближчим оточенням», - написав Фейгін.

Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.

В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.

Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.

Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.

Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.

За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.

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