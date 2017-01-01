Адвокат Фейгін закликатиме США ввести санкції проти Медведєва
- Сьогодні, 05:21
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Російський адвокат вважає, що прем’єр Росії має відповісти за насильство над протестувальниками в Москві
Відомий російський адвокат Марк Фейгін в понеділок, 27 березня, закликатиме сенаторів і конгресменів США ввести санкції проти прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва.
Про це Фейгін написав на сторінці у Facebook
«У Вашингтоні я буду закликати американських сенаторів і конгресменів внести Дмитра Медведєва до списку санкцій з заморожуванням його активів в США. За сьогоднішнє насильство по відношенню до протестуючих москвичів повинен відповісти корупціонер Медведєв і його сім'я, укупі з найближчим оточенням», - написав Фейгін.
Нагадаємо, у неділю в центрі Москви в другій половині дня проходила несанкціонована зі столичною владою масова акція протесту проти корупції.
В ході її проведення був затриманий опозиційний політик Олексій Навальний. Його триматимуть за гратами до розгляду справи у суді.
Згодом соратника Навального госпіталізували в Москві після затримання на акції протесту. Він повідомив про побиття з боку поліцейського.
Загалом, затримання в Росії стали наймасовішими в пострадянській історії країни.
Лише в Москві, за попередніми даними, затримали понад тисячу людей.
За побиття поліцейського в російській столиці активістам «світить» довічне ув'язнення.
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