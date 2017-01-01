Адвокат подав клопотання про припинення кримінального переслідування Насірова

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Роман Насіров

Захисник екс-глави ДФС вважає, що в діях Насірова немає складу злочину

Адвокат відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова подав клопотання про припинення кримінального переслідування стосовно свого підзахисного.

Адвокат Віктор Петруненко вважає, що в діях Насірова немає складу злочину, в якому його підозрюють.

«Я подав клопотання керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницкому і на ім'я генерального прокурора України Юрія Луценка про припинення кримінального переслідування Романа Насірова у зв'язку з тим, що в його діях відсутній склад інкримінованого йому злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем)», - повідомив Петруненко агентству «Інтерфакс-Україна».

Адвокат вважає, що діями глави ДФС не можна було завдати шкоди державним інтересам. У своєму клопотанні адвокат запропонував провести судово-економічну експертизу, щоб довести відсутність збитку, який, на думку слідства, завдав своїми діями Насіров.

«Потрібно поставити одне запитання: яке матеріальне вираження тієї неправомірної вигоди, яку нібито Насіров надав підприємствам, і за рахунок чого вона надана?», - пояснив Петруненко.

За його словами, якщо прокуратура не зреагує на це клопотання, то буде підготовлено окреме клопотання щодо проведення такої експертизи.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову.

16 березня за Насірова внесли заставу 100 млн грн і він вийшов на волю.