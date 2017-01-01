Адвокати Насірова оскаржать рішення суду щодо арешту відстороненого голови ДФС

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Роман Насіров з одним із адвокатів

Водночас захисник Романа Насірова сумнівається, що у його підзахисного є 100 млн грн. для внесення застрви

Адвокати не задоволені рішенням суду щодо обрання запобіжного заходу відсторонено голові ДФС Роману Насірову та збираються подаватимуть апеляцію.

Про це заявив один із адвокатів Насірова Андрій Кузьменко повідомляє «УНІАН».

«Звичайно, ми не задоволені, бо вважаємо це рішення незаконним і протиправним. Свою позицію ми відстоюватимемо в судових інстанціях України та Європейського суду з прав людини», - сказав адвокат.



Також він висловив сумнів, що у Насірова є 100 млн грн для застави і наголосив, що всі свої кошти голова ДФС задекларував, і ця сума є набагато меншою, ніж 100 млн грн.

Захисник Насірова додав, що голова ДФС не буде вносити заставу до рішення Апеляційного суду.

«У нас є 5 днів, щоб оскаржити ухвалу Солом'янського суду. Наскільки мені відомо, гроші на даний момент вноситись не будуть. Насіров висловив бажання оскаржувати ухвалу суду в апеляційному порядку».

Окрім того адвокат заявив, що захист намагатиметься перевести Насірова із слідчого ізолятора до лікарні «Феофанія». Він пояснив, що оскільки його підзахисний досі не виписаний з «Феофанії», то він є стаціонарним хворим.

«Мені здається, що зараз повториться те, що було позавчора, коли Насірова протягом 4 годин катали і все ж таки привезли у «Феофанію». Я впевнений. що зараз виникнуть складнощі стосовно його доставки у СІЗО, бо він є стаціонарним хворим. Проте я не виключаю, що це питання буде вирішене шляхом телефонних дзвінків», - додав Кузьменко.

Відповідаючи на питання журналістів про британский паспорт Насірова адвокат заявив, що такого документа його підзахисний немає, і він взагалі немає ніяких паспортів, крім українських, а тому йому нічого здавати, окрім українських документів.

Як повідомляв «Главком», сьогодні близько 3:10 Солом’янський суд міста Києва заарештував Романа Насірова на 60 днів з правом внесення застави у 100 мільйонів гривень.

Глава ДФС та його захисники ще перед оголошенням рішення суду заявили, що звернуться у Європейський суд з прав людини.

Сторона обвинувачення в понеділок ввечері заявила у суді про те, що відсторонений голова Державної фіскальної служби Роман Насіров має громадянство Великої Британії та Угорщини.

Також оприлюднено відповідь Нацагенства боротьби зі злочинністю Великої Британії стосовно паспорта Насірова.

У свою чергу Роман Насіров відкидає подібні звинування.

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