Кабмін оприлюднив розпорядження про усунення Насірова з посади глави ДФС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мирослав Продан і Роман Насіров

Іншим розпорядженням на цю посаду було призначено Мирослава Продана

Кабінет міністрів у понеділок оприлюднив розпорядження про відсторонення голови ДФС Романа Насірова.

Про це йдеться у розпорядженні уряду.

«Відсторонити Романа Насірова від виконання повноважень за посадою голови Державної фіскальної служби», - йдеться у документі.

Іншим розпорядженням на цю посаду було призначено Мирослава Продана.

«У зв’язку з відстороненням голови ДФС від виконання повноважень за посадою покласти на час відсторонення Насірова виконання обов’язків на виконуючого обов’язки заступника голови зазначеної служби Продана Мирослава», - зазначається у розпорядженні.

Нагадаємо, сьогодні в суді Насіров заявив, що до нього застосовувалось насилля.

Раніше стало відомо, що суд не дозволив проводити судово-медичну експертизу здоров'я Насірова.

Нагадаємо, сьогодні суд відмовив стороні захисту Насірова у задоволенні клопотання про відвід судді Олександра Бобровника.

Сьогодні опівночі закінчився термін утримання під вартою Насірова, якого Кабмін усунув з посади на час розслідування. Чиновника підозрюють у розкраданні 2 млрд грн з бюджету.

Насіров зробив офіційну заяву з огляду на завершення терміну його тимчасового затримання.

Під Солом’янським судом відбувається акція протесту, учасники якої вимагають обрати запобіжний захід Насірову.

Раніше адвокат заявив, що суд має сьогодні обрати запобіжний захід для відстороненого від посади голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.