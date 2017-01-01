Аграмунт «кинув» ПАРЄ і не написав заяву про відставку

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Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

Аграмунт не з'явився на Бюро ПАРЄ і не написав обіцяної заяви про відставку

Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не написав заяву про відставку і не з'явився на Бюро ПАРЄ. Про це повідомив народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.

«Президент ПАРЄ Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяної раніше», - написав він.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

25 квітня у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.

25 квітня Аграмунт заявив, що готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії.

Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.

Проте очільник підкомітету ПАРЄ з боротьби проти тероризму Георгій Логвинський не виключив, що Аграмунт може уникнути відставки.

Серед ймовірних кандидатів на посаду президентом ПАРЄ називають і угорського парламентаря Жолта Немета.