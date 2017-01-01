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    Аграмунт «кинув» ПАРЄ і не написав заяву про відставку

    • Сьогодні, 11:21
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    Президент ПАРЄ Педро Аграмунт
    Президент ПАРЄ Педро Аграмунт

    Аграмунт не з'явився на Бюро ПАРЄ і не написав обіцяної заяви про відставку

    Президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт не написав заяву про відставку і не з'явився на Бюро ПАРЄ. Про це повідомив народний депутат, член української делегації в ПАРЄ Володимир Ар’єв на своїй сторінці в Facebook.

    «Президент ПАРЄ Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяної раніше», - написав він.

    Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

    23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

    25 квітня у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.

    25 квітня Аграмунт заявив, що готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії. 

    Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.

    Проте очільник підкомітету ПАРЄ з боротьби проти тероризму Георгій Логвинський не виключив, що Аграмунт може уникнути відставки. 

    Серед ймовірних кандидатів на  посаду президентом ПАРЄ  називають і угорського парламентаря Жолта Немета.

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