Хто прийде на місце Аграмунта? У ПАРЄ вже назвали кандидатуру

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Угорський парламентар Жолт Немет

Нардеп пояснив, чому зараз розглядається саме ця кандидатура

Замість Педро Аграмунта президентом ПАРЄ може стати угорський парламентар Жолт Немет.

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив член постійної делегації у ПАРЄ, народний депутат від БПП Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що отримав цю інформацію з кулуарів ПАРЄ. Він також пояснив, чому зараз розглядається саме ця кандидатура.

«Ця квота президента ПАРЄ зараз належить політичній групі Європейської народної партії, саме її висуванцем є Педро Аграмунт. І тому тільки вони можуть висунути того, хто може замінити Аграмунта», – наголосив Гончаренко.

За його словами, Немет є одним із заступників керівника вказаної групи. Тим часом керівник Європейської народної партії – представник Німеччини Алекс Фішер – не хоче ставати керівником ПАРЄ, адже готується до виборів у країні.

Нагадаємо, 25 квітня Аграмунт заявив, що готовий оголосити про свою відставку офіційно лише після завершення візиту короля Іспанії.

«Президент ПАРЄ готовий залишити свою посаду лише за умови, що йому дозволять лишатися на посаді президента на час виступу 27 квітня іспанського короля Філіпа VI в пленарній залі», – йдеться у його повідомленні.

Зазначається також, що саму заяву про складання з себе повноважень він подасть аж 29 травня.

25 квітня у ПАРЄ розпочалися слухання щодо поїздки Аграмунта і двох його колег до Сирії.

Раніше 23 депутати з чотирьох фракцій Верховної Ради звернулися з листом до парламенту Іспанії з проханням розглянути можливість відкликання Педро Аграмунта з іспанської делегації до Парламентської асамблеї Ради Європи, що потягне за собою втрату ним посади президента ПАРЄ.

Нагадаємо, що до Сирії їздила делегація депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії на чолі з головою ПАРЄ Педро Аграмунтом, попри те, що Аграмунт не був уповноважений асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Торік президент ПАРЄ Педро Аграмунт виступив з ініціативою повернути Росію до асамблеї. А вже цього року російська делегація в ПАРЄ вимагала змінити правила, аби вона могла повернутися до роботи в асамблеї.

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