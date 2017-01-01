Євросоюз закликав припинити блокаду Донбасу

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Внаслідок блокади функціонування найбільших електростанцій в Україні може опинитись під загрозою, зазначили в ЄС

В Європейському Союзі закликали припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка може призвести до енергетичної кризи, що вплине на людей по обидві сторони лінії розмежування.

Про це повідомили у Представництві ЄС в Україні, передає «Європейська правда».

«Блокада залізничного сполучення між контрольованими державною владою територіями та ОРДіЛО суперечить інклюзивному підходу до громадян України, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження. Відповідальні за початок блокади повинні негайно її припинити. Влада ж, своєю чергою, має вирішити цю проблему якнайшвидше», - йдеться в коментарі.

В ЄС зауважили, що блокада зменшує обсяги поставок вугілля з окупованих територій. Внаслідок цього функціонування найбільших електростанцій в Україні може опинитись під загрозою.

«Це, в свою чергу, може спричинити енергетичну кризу, що зашкодить громадянам України по обидві сторони лінії розмежування. З огляду на це, План заходів щодо окремих районів Донецької та Луганської областей, ухвалений Кабінетом міністрів України у січні є вкрай важливим, адже полегшить життя місцевого населення», - зазначається у коментарі.

У представництві також наголошують, що прозорість руху товарів через лінію розмежування є невід’ємною. Вона дасть змогу боротись проти нелегальної торгівлі та контрабанди.

«Ми закликаємо українську владу посилити свої зусилля у цій сфері. Мінські домовленості залишаються основою мирного та довготривалого розв’язання конфлікту з повагою до суверенності та територіальної цілісності України».

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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