Артеменко може стати політичним в’язнем - правозахисник

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Фото: УНІАН Андрій Артеменко

Якщо Андрія Артеменка позбавлять волі за тим кримінальним провадженням, яке є, то це буде політичне переслідування, заявив Євген Захаров

Сьогодні в Україні немає політичних в’язнів, але колишнього депутата від Радикальної партії Андрія Артеменка позбавлять волі на підставі того кримінального провадження, яке є, то він перейде в категорію політичних в’язнів. Про це розказав правозахисник Харківської правозахисної групи Євген Захаров під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

«Є два десятки кримінальних справ, які балансують на межі визнання цих справ політичними. Наприклад, такі політичні мотиви є щодо Артеменка. Те, що зараз відбувається – це типове політичне переслідування: обвинувачення в державній зраді, позбавлення громадянства України указом президента, позбавлення статусу депутата. Це типове кримінальне переслідування з політичним забарвленням поки що без позбавлення волі», - говорить Захаров.

За його словами, якщо Андрія Артеменка позбавлять волі за тим кримінальним провадженням, яке є, то це буде 100% політичне переслідування, «немає ніякого сумніву».

«Загалом сьогодні в Україні немає політичних в’язнів», - резюмував правозахисник.

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Нагадаємо, 16 травня Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка.

Як відомо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і заявив, що буде його оскаржувати.

Пізніше Вищий адміністративний суд відмовився призупинити дію указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства і рішення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Андрія Артеменка.

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