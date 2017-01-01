Артеменко звернувся до суду, щоб повернути собі мандат



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Артеменко

Артеменко просить суд визнати незаконною постанову парламенту

Екс-депутат Верховної Ради Андрій Артеменко звернувся до Вищого адмінсуду з вимогою скасувати рішення парламенту про припинення його депутатських повноважень.

Про це пишуть «Українські Новини» із посиланням на матеріали суду.

Зокрема, Артеменко просить суд визнати незаконною або скасувати відповідну постанову Ради від 16 травня.

Головуючим суддею призначено Олега Кравцова.

16 травня Верховна Рада проголосувала за дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка.

Як відомо, раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і заявив, що буде його оскаржувати.

Пізніше Вищий адміністративний суд відмовився призупинити дію указу президента Петра Порошенка про припинення українського громадянства і рішення Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Андрія Артеменка.

Читайте також матеріал «Главкома» Казус Артеменка. Чи відберуть мандат у скандального депутата