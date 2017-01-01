Артеменко оскаржив у суді позбавлення його українського громадянства

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Захист Артеменка відправив у Адміністрацію президента запит з проханням надати копію указу про припинення українського громадянства

Народний депутат Андрій Артеменко звернувся до Вищого адміністративного суду з проханням визнати незаконним і скасувати указ президента Петра Порошенка про позбавлення його українського громадянства. Про це він заявив у коментарі Еспресо.TV.

При цьому захист Артеменка відправив у Адміністрацію президента запит з проханням надати копію указу про припинення українського громадянства.

«Офіційно указу ніхто не бачив, АП не підтверджує і не спростовує його наявність», - сказав Артеменко.

За словами нардепа, результат буде через кілька днів.

Нагадаємо, 4 травня народний депутат Дмитро Лінько оприлюднив фото указу президента про позбавлення громадянства народного депутата Андрія Артеменка.

Раніше голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко заявив, що президент Петро Порошенко підписав указ про припинення громадянства України народного депутата Андрія Артеменка. При цьому на сайті глави держави такий указ досі не оприлюднено.

Артеменко назвав необґрунтованим можливе позбавлення його громадянства України і буде його оскаржувати у разі підтвердження інформації.

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