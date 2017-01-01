Більше не витримую: на Тернопільщині повісився учасник АТО

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Перед смертю військовослужбовець зателефонував рідному брату

У Бережанському районі Тернопільської області 50-річний військовослужбовець Збройних сил України покінчив життя самогубством. Перед смертю чоловік зателефонував своєму рідному брату. Причини трагедії поки не відомі.

«Набридло, більше не витримую. Залишаю вам номер картки, аби мали за що поховати», - такі слова п’ятого лютого востаннє почув по телефону від свого рідного брата мешканець Бережанського району. Після цього на дзвінки п'ятдесятилітній чоловік перестав відповідати, а вже ввечері в поліцію надійшло повідомлення, що на околиці села Посухів, на території очисних споруд, повісився чоловік, повідомили у прес-службі Тернопільської поліції.

Відомо, що загиблий у 2015 році був призваний у лави Збройних сил по мобілізації. Після повернення влаштувався у місцеву військову частину. Кілька разів був в зоні проведення антитерористичної операції. Керівництво частини характеризує його як позитивну людину, яка завжди виконувала, поставлені завдання. Загиблий готувався до чергової поїздки в зону АТО.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «Умисне убивство».

Як повідомляв «Главком», в січні на території Житомирського військового інституту імені Корольова повісився військовослужбовець.