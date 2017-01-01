Двох житомирських офіцерів кіберполіції викрили у хабарництві

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Службове посвідчення одного із затриманих

Тепер майорам кіберполіції «світить» позбавлення волі на строк до 10 років

Співробітники одного з відділів Поліського управління кіберполіції вимагали від підозрюваного у вчиненні шахрайських дій, пов’язаних з використанням інтернет-ресурсів, тисячу доларів США. Ця сума призначалася за повернення вилученого у чоловіка майна та за непритягнення його до кримінальної відповідальності, повідомили у Нацполіції Житомирської області.

Під час передачі хабара працівники внутрішньої безпеки, обласної прокуратури та Управління СБУ затримали своїх колег у майорських мундирах кіберполіції. Обоє фігурантів арештовані в порядку ст.208 КПК України.

Санкція ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Як повідомляв «Главком», вчора СБУ також затримала двох волинських митників під час отримання частини хабара у 600 доларів та двох львівських прикордонників, які вимагали від підприємця дві тисячі доларів за неперешкоджання у переміщенні товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.