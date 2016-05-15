Бойовик Гіркін назвав наступну жертву зачистки після «Гіві»

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Гіркін впевнений, що своє життя може закінчити як «Гіві» чи «Моторола»

Бойовик Ігор Стрєлков-Гіркін, який зараз живе в Москві, впевнений, що своє життя може закінчити як «Гіві» чи «Моторола» і стати наступним ліквідованим після терориста Михайла Толстих.

«Відзначите і мою смерть», – Cтрєлков допускає, що після ліквідації «Мотороли» і «Гіві» наступним у черзі може бути саме він.

«Я дивуюсь, що я ще спокійно ходжу», – заявив колишній «міністр оборони ДНР» і російський терорист, зусиллями якого Росія анексувала Крим і розв’язала війну на Донбасі.

«Няких особливих ілюзій у мене нема. Всі мости давно спалені, всі рубікони давно перейдені», – заявив він в ефірі сепаратистського ЗМІ, коментуючи смерть «Гіві».

Раніше 8 лютого, в день вбивства бойовика Михайла Толстих в окупованій «ДНР» Макіївці» Стрєлков писав у мережі, що вбити «Гіві» без допомоги зсередини на базі банди «Сомалі» не могли ніяк, – передає 7 Днів.

В ефірі Стрєлков заявив, що в час, коли воював в Слов’янську і намагався насадити «рускій мір» на окупованому Донбасі, такого командира і бійця з позивним «Гіві» не знав, хоч той і воював під його командуванням. «Стрєлок» пояснив, що командира «Гіві» на той час не існувало – Михайло Толстих був спершу в екіпажі самохідної артилерійської установики «Нона», а потім водієм-ординарцем у якогось командира бойовиків.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вранці 8 лютого в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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