Бойовика Гіві можуть поховати біля його друга Мотороли

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Моторола і Гіві

Можливо, Толстих буде поховано на тому ж цвинтарі, де і Павлова

Загиблого командира угруповання бойовиків «ДНР» «Сомалі» Михайла Толстих, відомого як Гіві, можуть поховати поряд із убитим раніше командиром іншого угруповання бойовиків «ДНР» «Спарта» Арсеном Павловим (Моторола), повідомляє РІА «Новости».

«Прощання з Михайлом Толстих заплановано на завтра. Можливо, його буде поховано на тому ж цвинтарі, де поховано Арсена Павлова», – повідомив виданню співрозмовник.

Представник «ДНР», у свою чергу, повідомив, що траурну церемонію прощання планують провести в будівлі Театру опери та балету – там, де і проводилась церемонія прощання із Моторолою.

Нагадаємо, в «ДНР» заявили, що вчора вранці в Донецьку було вбито терориста Гіві. У Службі безпеки України поки що не підтверджують і не спростовують звістку про смерть Гіві, інформація перевіряється.

У так званих правоохоронних органах «ДНР» не виключають, що вбивство бойовика Гіві було організовано Києвом.

Також стало відомо, що терориста Гіві поховають у п’ятницю.

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