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    Поблизу Авдіївки знеструмленими залишається п’ять населених пунктів

    • Сьогодні, 21:10
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    Ремонт ЛЕП
    Ремонт ЛЕП

    Бригади енергетиків продовжуть усувати наслідки обстрілів бойовиків

    Станом на шосте лютого централізоване електропостачання залишається відсутнім у п’яти населених пунктах Ясинуватського району, що розташовані поблизу Авдіївки. До відновлювальних робіт залучено бригади енергетиків.

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    Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, світло відсутнє у селах Тоненьке, Північне, Веселе, Водяне та Кам'янка.

    Нагадаємо, з 6 лютого школи Авдіївки Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі, у вівторок мають запрацювати усі дитсадочки. Минулої доби в Авдіївці внаслідок обстрілів пошкоджено 12 будинків.

    Також сьогодні вдень Авдіївці повернули світло та водопостачання.

    Як відомо, 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, місто залишилося без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.

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