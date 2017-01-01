Жебрівський: за тиждень українці зібрали 40 вантажівок гуманітарної допомоги

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Гуманітарна допомога

Глава Донецької військово-цивільної адміністрації подякував усім небайдужим громадянам

У період з 31 січня по 6 лютого у зв’язку із загостренням ситуації в Авдіївці до логістичного центру АТО надійшло близько 40 вантажівок гуманітарної допомоги з усіх областей України. Про це повідомив глава Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Уся ця допомога документується, обліковується і перенаправляється не тільки в Авдіївку, а й в усі населені пункти Донеччини, які знаходяться на лінії зіткнення і потерпають від обстрілів агресора – від Світлодарська до Широкиного», - написав на своїй сторінці у Facebook Жебрівський.

Він уточнив, що частину гумдопомоги вже направлено до Святогірська, де розміщено мешканців Авдіївки, зокрема, дітей, які через обстріли тимчасово виїхали з міста.

Жебрівський також подякував усім, хто допомагає та підтримує мешканців на лінії зіткнення.

Як повідомляв «Главком», з шостого лютого школи Авдіївки, Мар'їнки та Красногорівки працюють у звичному режимі, сьогодні мають запрацювати усі дитсадочки. Також вчора вдень Авдіївці повернули світло, водопостачання та опалення.

Як відомо, 31 січня внаслідок обстрілів, які пошкодили лінії електропередач, місто залишилося без світла і тепла. АКХЗ було знеструмлено і переведено в стан гарячої консервації.