Дуда зробив заяву щодо обстрілу консульства Польщі у Луцьку
- Сьогодні, 15:41
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Анджей Дуда
Фото: Reuters
Цей інцидент є не лише справою державної ваги, але, насамперед, стосується питання безпеки диппредставництва та поляків, заявив президент Польщі
Інцидент з обстрілом консульства Польщі у Луцьку вимагає рішучої реакції.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє «Укрінформ».
Він зазначив, що не можна применшувати значення атаки на польське консульство в Луцьку.
«Постріл з гранатомета і знищення з цього приводу в будинку, на щастя, не призвели до жертв. Але це не є чимось, після чого можна перейти до нормального порядку денного, це вимагає рішучої реакції», - наголосив Дуда.
За його словами, цей інцидент є не лише справою державної ваги, але, насамперед, стосується питання безпеки диппредставництва та поляків.
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