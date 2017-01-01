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    Дуда зробив заяву щодо обстрілу консульства Польщі у Луцьку

    • Сьогодні, 15:41
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    <p>Анджей Дуда</p> <p>Фото: Reuters</p>

    Анджей Дуда

    Фото: Reuters

    Цей інцидент є не лише справою державної ваги, але, насамперед, стосується питання безпеки диппредставництва та поляків, заявив президент Польщі

    Інцидент з обстрілом консульства Польщі у Луцьку вимагає рішучої реакції.

    Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє «Укрінформ».

    Він зазначив, що не можна применшувати значення атаки на польське консульство в Луцьку.  

    «Постріл з гранатомета і знищення з цього приводу в будинку, на щастя, не призвели до жертв. Але це не є чимось, після чого можна перейти до нормального порядку денного, це вимагає рішучої реакції», - наголосив Дуда.

    За його словами, цей інцидент є не лише справою державної ваги, але, насамперед, стосується питання безпеки диппредставництва та поляків. 

    Раніше повідомлялося, що внаслідок вжиття першочергових оперативно-слідчих заходів у справі про вибух у Генеральному консульстві Республіки Польща в Луцьку є певні «зачіпки».

    Нагадаємо, сьогодні вночі невідомі обстріляли приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці встановили, що постріл було здійснено з гранатомета. На щастя, ніхто не постраждав.

    Міністерство закордонних справ Польщі у середу, 29 березня, викликає на розмову посла України в Польщі Андрія Дещицю у зв'язку з обстрілом з гранатомета Генерального консульства РП у Луцьку.

    Глава МЗС України Павло Клімкін обурений провокацією проти Генконсульства Польщі.

    Президент України Петро Порошенко доручив правоохоронцям терміново вжити всіх заходів для розслідування цього інциденту і встановлення винних.

    Служба безпеки України розглядає всі версії обстрілу Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку, в тому числі теракт. 

    Мазовецький закордонний відділ департаменту з питань оргзлочинності і корупції Національної прокуратури Польщі розпочав власне слідство у справі обстрілу Генконсульства Польщі в Луцьку.

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