Фігурант справи Мартиненка збирається повернутися в Україну

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Директор ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін

Директор «СхідГЗК» планує в понеділок прийти в НАБУ

Сьогодні повертається з відпустки і готовий з'явитися в Національне антикорупційне бюро України, «щоб дізнатися, в чому його звинувачують» директор ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» (СхідГЗК )Олександр Сорокін.

Про це повідомляє «112-Україна».

«У неділю 23 квітня ввечері повертаюся авіарейсом з планової відпуску з Риги до Києва. У понеділок о 10.00 прибула до НАБУ, щоб дізнатися від детективів бюро про висунуті проти мене звинувачень. Офіційно заявляю про це, щоб припинити спекуляції навколо мого нібито ухилення від слідства», - пояснив Сорокін.

«Я законослухняний громадянин і готовий всіма силами сприяти слідству, дотримуючись усіх процедур, передбачених законодавством. Але викликає здивування, коли працівники антикорупційних органів роблять необґрунтовані заяви про, нібито «втечу», навіть не зробивши спробу зв'язатися і з'ясувати реальний стан справ», - заявив директор «СхідГЗК».

Нагадаємо, раніше прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Роман Сімків повідомляв, що директор ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» Олександр Сорокін і замдиректора держконцерну «Ядерне паливо» Володимир Богданець, які фігурують у справі екс-нардепа Миколи Мартиненка, покинули Україну.

Як відомо, колишнього народного депутата Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві. За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

В суботу, 22 квітня, Солом'янський районний суд Києва відмовився арештовувати Мартиненка. Натомість йому було обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Перелому затримали 20 квітня за підозрою у створенні злочинної організації та привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем

Згодом Солом’янський районний суд Києва постановив відпустити на поруки першого заступника голови правління «Нафтогазу України», колишнього голову наглядової ради Одеського припортового заводу Сергія Перелому.

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