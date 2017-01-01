Франція не перешкоджатиме виступу турецького міністра Чавушоглу
- Сьогодні, 05:16
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Поліція Франції подбає про безпеку на заході
Влада Франції не перешкоджатимуть виступу міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу на політичному мітингу в місті Мец.
Про це свідчить заява місцевої влади, повідомляє Reuters.
Представник адміністрації департаменту французького міста Мозель повідомив, що влада не має наміру якимось чином перешкоджати проведенню мітингу, в якому візьмуть участь вихідці з Туреччини, а поліція подбає про безпеку на заході.
«Наша робота полягає в тому, щоб переконатися, що немає жодної загрози для громадського порядку», - сказав чиновник.
За інформацією ЗМІ, літак Чавушоглу вже прибув у аеропорт міста Мец. Його виступ на мітингу має відбутися сьогодні, 12 березня.
Нагадаємо,що літаку міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу не дозволили посадку в нідерландському Роттердамі.
У свою чергу, міністерство закордонних справ Туреччини заявило, що не бажає повернення до Анкари посла Нідерландів, який в даний час знаходиться за межами Туреччини.
Туреччина також заблокувала консульства Нідерландів у Стамбулі та Анкарі.
Цієї ночі біля турецького консульства у Роттердамі проходив мітинг обурених турків. Поліція Нідерландів застосувала водомети для розгону акції.
Міністр у справах сім'ї і соціальної політики Туреччини Фатма Бетюль Сайян Кайя, яка прибула в Роттердам на машині з Німеччини і мала намір виступити перед співвітчизниками на підтримку конституційної реформи в Туреччині, незважаючи на позицію місцевої влади, оголошена персоною «нон грата», її у супроводі голландської поліції відправили до Німеччини.
Також варто зазначити, що раніше влада Німеччини, Австрії та Швейцарії також заборонила турецьким політикам проведення політичних кампаній на своїх територіях.