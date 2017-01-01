Генерал СБУ розкритикував люстрацію та систему конкурсів на держслужбі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

«Безрезультатно ходити на ці конкурси, подавати документи, втрачати час, спілкуватись із часто непрофесійними членами комісій – це мало кому сподобається» - генерал СБУ

Генерал СБУ Володимир Тимошенко в інтерв’ю «Главкому» заявив, що система конкурсів на посади в державних структурах та люстрація в Україні не витримує критики.

«Практика показує, що ми можемо споганити будь-яку добру ідею – і конкурси, і ту саму люстрацію… Ми проводимо це так, що отримуємо протилежний результат. У випадку з конкурсами людина стає заручником тієї схеми, яку вигадують для відбору. Бути об’єктом на підтанцьовці – це принижує людську гідність. Безрезультатно ходити на ці конкурси, подавати документи, втрачати час, спілкуватись із часто непрофесійними членами комісій – це мало кому сподобається», - розповів він.

Щодо закону про люстрацію, який ухвалили три роки тому, то генерал вважає, що не можна вішати колегіальні ярлики – «ти працював тоді в такому-то відомстві чи за тієї злочинної влади».

«Коли таким чином почали визначати угодних та неугодних, це ще більше посилило негатив. Той же депутат Єгор Соболев уже цю владу називає злочинною, як попередню, хоча сам є сьогодні у владі», - додав Тимошенко.

Колишній заступник голоси СБУ підкреслив, що той самий Соболєв на сьогодні є представником законодавчої влади, а закону про опозицію у нас нема.

«І навіть якби такий закон був, то це була б опозиція у владі. І коли ця влада завершиться і прийде нова, до попередників буде застосовано ті ж самі заходи, що застосовували вони. Хоча деякі дії того ж Соболєва можуть сприйматись у народі як позитивні. Але якщо прибрати індивідуальні дії та роль кожного, то всіх треба викидати на звалище історії. От такий було обрано колективний підхід», - пояснив Тимошенко.

«Луценко вже прокоментував мізерне розкриття злочинів – та за таке в минулі часи не знаю, що б зробили… І вони ж за це безпосередньо відповідають, тут нема на кого пальцем вказати. Хіба що вони тепер на конкурсні комісії киватимуть. Як можна оперативних працівників набирати в Нацполіцію за конкурсом? Як можна призначати міністрів із чистою трудовою книжкою, які не знають ані галузі, ані проблем, як можна закон змінювати під конкретне призначення?», - резюмував генерал СБУ.

Генерал Володимир Тимошенко – кадровий спецслужбіст, який починав кар’єру ще у КДБ, а згодом, з 2005-го по 2007-й роки, був першим заступником голови СБУ та керівником Антитерористичного центру. За часів Януковича очолював Державну службу контролю за наркотиками і був звільнений у 2014 році, потрапивши під дію нового закону про люстрацію.