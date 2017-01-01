Нардеп: Відключення енергетики через блокаду Донбасу – міф та маніпуляції



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото Радіо Свобода Володимир Парасюк

У нас антрациту видобутку українських державних підприємств на неокупованих територіях стільки, що можна роками це все опалювати, - Парасюк

Відключення світла через блокування залізниці на Луганщині – це міф для тих, хто любить, щоб їм вішали локшину на вуха. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат Володимир Парасюк.

«У нас антрациту видобутку українських державних підприємств на неокупованих територіях стільки, що можна роками це все опалювати. Але ми купляємо в ахметовських шахтах, де є якісь відкати, схеми. Я припускаю, що вони самі відключать світло, поморозять людей і скажуть: ось, подивіться, що відбувається. Знаєте, краще замерзнути гордим, ніж жити в теплі зрадником», - зазначив він.

Нардеп також не виключив, що подальше блокування Донбасу викликатиме опір.

Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Парасюка «Главкому»

Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.