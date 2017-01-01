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    Нардеп: Відключення енергетики через блокаду Донбасу – міф та маніпуляції

    • Сьогодні, 15:27
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    Володимир Парасюк
    Фото Радіо Свобода
    Володимир Парасюк

    У нас антрациту видобутку українських державних підприємств на неокупованих територіях стільки, що можна роками це все опалювати, - Парасюк

    Відключення світла через блокування залізниці на Луганщині – це міф для тих, хто любить, щоб їм вішали локшину на вуха. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив народний депутат Володимир Парасюк.

    «У нас антрациту видобутку українських державних підприємств на неокупованих територіях стільки, що можна роками це все опалювати. Але ми купляємо в ахметовських шахтах, де є якісь відкати, схеми. Я припускаю, що вони самі відключать світло, поморозять людей і скажуть: ось, подивіться, що відбувається. Знаєте, краще замерзнути гордим, ніж жити в теплі зрадником», - зазначив він.

    Нардеп також не виключив, що подальше блокування Донбасу викликатиме опір.

    Детальніше читайте в інтерв’ю Володимира Парасюка «Главкому»

    Як повідомлялось, активісти блокують залізницю на Луганщині. Прокуратура відкрила провадження. Раніше учасники заблокували вузлову станцію «Світланове» в Луганській області. У свою чергу заступник міністра з питань окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука заявив, що блокування поїздів незаконне і цим повинні зайнятися правоохоронні органи. Через блокаду залізничних колій на Донбасі Луганська область може залишитися без електрики.

    У свою чергу в СБУ заявили, що блокування Донбасу організували політики, які хочуть ввести режим «економічної блокади».

    В ніч на 30 січня учасники блокади залізниці на Луганщині вирвали рейки на залізниці.

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