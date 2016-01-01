Гонтарева спрогнозувала, коли можна буде продати Приватбанк

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Валерія Гонтарева

За прогнозами глави НБУ, на стабілізацію банку потрібно від року до трьох

На стабілізацію Приватбанку знадобиться від одного до трьох років. Про це заявила глава Національного банку України Валерія Гонтарева в ефірі каналу «Україна».

Вона зазначила, що прогноз міністра фінансів у 6–9 місяців на стабілізацію Приватбанку здається їй надто оптимістичним.

«Банк як бізнес не перестав існувати, ми не відправили його на ліквідацію, а гарантували населенню всі його депозити. Зараз капітал банку буде сформовано державними паперами, прийде сильна нова команда менеджменту і наглядової ради з іноземними фахівцями, які допоможуть із трансформаціями цього банку. Думаю, Приватбанк матиме вартість і його можна буде продати. Але 9 місяців – це дуже оптимістичний прогноз. За моїми підрахунками, це займе не менше року, але не більше трьох років», – сказала Гонтарева.

Нагадаємо, ввечері 18 грудня уряд України схвалив рішення про націоналізацію Приватбанку.

Передбачається, що держава в особі Міністерства фінансів України стане власником 100% акцій банку. Вона гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів її клієнтів.

Приватбанк очолить колишній міністр фінансів та один із топ-менеджерів банку у 1990-х роках Олександр Шлапак.

Уряд виділить гроші з державного бюджету для стабілізації Приватбанку. Після стабілізації банк буде продано.

НБУ надав Приватбанку 15 млрд гривень на поповнення банкоматів.

Аудит націоналізованого Приватбанку вже почався.

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