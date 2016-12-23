«Євробачення-2017»: жеребкування країн-учасниць відбудеться 31 січня

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Буде визначено, представники яких 18 країн виступатимуть у першому півфіналі «Євробачення-2017», а представники яких 19 країн – у другому

У Києві 31 січня відбудеться жеребкування країн-учасниць «Євробачення-2017» та церемонія передачі символічного ключа конкурсу.

Про це повідомляє прес-служба телеканала «UA: Перший».

«Жеребкування, за результатами якого стане відомо, які країни буде представлено в першому, а які в другому півфіналі «Євробачення-2017», відбуватиметься 31 січня в колонній залі Київської міської державної адміністрації. Цього ж дня відбудеться і церемонія передачі символічного ключа «Євробачення» меру Києва Віталію Кличку від президента міської ради Стокгольма Єви-Луїзи Ерландссон Слорак», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наживо захід покаже «UA:Перший» – в ефірі, на сайті, а також на YouTube-каналі. Також у вівторок, 31 січня, о 12:00 за Києвом трансляція відбудеться на офіційному сайті та YouTube-каналі міжнародного пісенного конкурсу.

Щодо процедури жеребкування країн-учасниць «Євробачення», то перша її частина відводиться на визначення того, у якому з півфіналів голосуватимуть країни «Великої п'ятірки» (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія, Велика Британія) і країна-господарка цьогорічного конкурсу (Україна), які щороку автоматично проходять до фіналу.

Наступним кроком стане розподілення між двома півфіналами ще 37 учасників міжнародного пісенного конкурсу 2017 року. Таким чином буде визначено, представники яких 18 країн виступатимуть у першому півфіналі «Євробачення-2017», а представники яких 19 країн – у другому. Точний порядок виступів буде визначено продюсерами шоу пізніше.

Зрештою до фіналу «Євробачення» пройде по 10 країн із кожного півфіналу. Загалом разом із «Великою п'ятіркою» і країною – господаркою цьогорічного конкурсу за перемогу змагатиметься 26 учасників. За процедурою жеребкування та її належним виконанням, згідно з правилами «Євробачення», стежитимуть представники наглядової ради пісенного конкурсу.