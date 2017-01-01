Надзвичайні стан в енергетиці запрацює з 17 лютого

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Кабмін 15 лютого ухвалив надзвичайні заходи у сфері енергетики

Розпорядження розміщене у випуску газети «Урядовий кур'єр» в четвер, 16 лютого.

Згідно з документом, у період дії надзвичайних заходів НЕК «Укренерго» зобов'язана визначити допустимий рівень зниження резерву енергогенеруючих потужностей; встановити вимоги щодо складу обладнання ТЕС в розрізі енергоблоків; при необхідності і за узгодженням з Міненерго - застосовувати графіки аварійних відключень (ДАТ).

У свою чергу, ДП «Енергоринок» необхідно розробити графіки навантаження енергосистеми з урахуванням вимог «Укренерго» за складом обладнання ТЕС; забезпечити нарахування платежів за електроенергію її виробникам (які працюють за ціновими заявками), для яких зафіксовані графік та обсяги виробництва, за граничною ціною системи.

Крім того, НАЕК «Енергоатом» зобов'язана забезпечити часткову розвантаження окремих блоків АЕС у вихідні та святкові дні при необхідності.

Нагадаємо, що 15 лютого Кабмін запровадив надзвичайні заходи в енергетиці у зв'язку із блокадою вивезення вугілля із непідконтрольних територій.

За даними «Укрзалізниці», через блокування руху поїздів на Донбасі Україна не отримала майже 240 тис. тонн енергетичного вугілля, а галузь зазнала 53,5 млн грн збитків.

Наразі керівникам областей доручили скласти графіки зменшення споживання світла.

Також стало відомо, кому не вимикатимуть світло через кризу в енергетиці.

Нагадаємо, міністр пояснив суть надзвичайного стану в енергетиці країни.

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