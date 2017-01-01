  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Кількість загиблих внаслідок теракту в Санкт-Петербурзі зросла до 11 осіб

    • Сьогодні, 23:13
    • Розсилка
    Евакуація пораненого після теракту
    Фото: Reuters
    Евакуація пораненого після теракту

    В лікарні також госпіталізовано 45 людей

    Кількість загиблих під час теракту в метро російського Санкт-Петербурга, за уточненими даними, становить 11 осіб, 45 людей госпіталізовано.

    Про це ТАСС повідомили в Інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету.

    «В даний час спеціальні служби і правоохоронні органи продовжують в оперативному режимі вживати заходи щодо виявлення та запобігання можливих терористичних загроз. У Санкт-Петербург спрямовані групи фахівців центрального апарату ФСБ, МВС і МНС для надання сприяння в розслідуванні даного злочину і здійсненні робіт з ліквідації його наслідків», - повідомили в Національному антитерористичному комітеті РФ.

    За даними МНС Росії, оприлюднення офіційної інформації про загиблих і постраждалих очікується вже завтра.

    Нагадаємо, сьогодні у Санкт-Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут». 

    Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

    Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

    В розшук оголошено двох людей.

    В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

    За попередніми даними, українців серед загиблих у метро немає.

    МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

    Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

    Читайте також
    вибух Росія теракт метро
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ