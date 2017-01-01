Кількість загиблих внаслідок теракту в Санкт-Петербурзі зросла до 11 осіб
- Сьогодні, 23:13
-
Розсилка
В лікарні також госпіталізовано 45 людей
Кількість загиблих під час теракту в метро російського Санкт-Петербурга, за уточненими даними, становить 11 осіб, 45 людей госпіталізовано.
Про це ТАСС повідомили в Інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету.
«В даний час спеціальні служби і правоохоронні органи продовжують в оперативному режимі вживати заходи щодо виявлення та запобігання можливих терористичних загроз. У Санкт-Петербург спрямовані групи фахівців центрального апарату ФСБ, МВС і МНС для надання сприяння в розслідуванні даного злочину і здійсненні робіт з ліквідації його наслідків», - повідомили в Національному антитерористичному комітеті РФ.
За даними МНС Росії, оприлюднення офіційної інформації про загиблих і постраждалих очікується вже завтра.
Нагадаємо, сьогодні у Санкт-Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».
Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.
Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.
В розшук оголошено двох людей.
В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.
За попередніми даними, українців серед загиблих у метро немає.
МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.
Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.