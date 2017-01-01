Кількість загиблих внаслідок теракту в Санкт-Петербурзі зросла до 11 осіб

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Фото: Reuters Евакуація пораненого після теракту

В лікарні також госпіталізовано 45 людей

Кількість загиблих під час теракту в метро російського Санкт-Петербурга, за уточненими даними, становить 11 осіб, 45 людей госпіталізовано.

Про це ТАСС повідомили в Інформаційному центрі Національного антитерористичного комітету.

«В даний час спеціальні служби і правоохоронні органи продовжують в оперативному режимі вживати заходи щодо виявлення та запобігання можливих терористичних загроз. У Санкт-Петербург спрямовані групи фахівців центрального апарату ФСБ, МВС і МНС для надання сприяння в розслідуванні даного злочину і здійсненні робіт з ліквідації його наслідків», - повідомили в Національному антитерористичному комітеті РФ.

За даними МНС Росії, оприлюднення офіційної інформації про загиблих і постраждалих очікується вже завтра.

Нагадаємо, сьогодні у Санкт-Петербурзі в метро стався вибух на перегоні між станціями «Сінна площа» та «Технологічний інститут».

Вибух стався на «синій» гілці. На місці пригоди працює слідча група. Порушено кримінальну справу.

Раніше у мережі з'явилося фото чоловіка, який можливо влаштував вибух в метро Санкт-Петербурга.

В розшук оголошено двох людей.

В понеділок ввечері метро Санкт-Петербурга частково відновило роботу.

За попередніми даними, українців серед загиблих у метро немає.

МЗС України також повідомили номера телефонів консульства у Петербурзі, куди цілодобово можна звертатися по інформацію.

Українська поліція та Нацгвардія беруть під посилений контроль метро у Києві, Харкові та Дніпрі.