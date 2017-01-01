Кремль погрожує Захарченку «звільненням» – розвідка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Захарченко

Якщо «голова ДНР» не втримає Ясинуватський плацдарм, його змістять з посади

Куратори з Російської Федерації примушують ватажків «ДНР» і «ЛНР» до активізації воєнних дій на сході України, повідомляють у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Сьогодні вранці у Харцизьку відбулася нарада за участю «голови ДНР» Олександра Захарченка, військових кураторів з Росії, а також представників міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

«Представник РФ в ультимативній формі попередив керівництво так званої ДНР про те, що в разі втрати Ясинуватського пладцарму їх буде знято з посад», – зазначають розвідники.

Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі.

Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох.

Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці.