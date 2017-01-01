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    Кремль погрожує Захарченку «звільненням» – розвідка

    • Сьогодні, 18:05
    • Розсилка
    Олександр Захарченко
    Олександр Захарченко

    Якщо «голова ДНР» не втримає Ясинуватський плацдарм, його змістять з посади

    Куратори з Російської Федерації примушують ватажків «ДНР» і «ЛНР» до активізації воєнних дій на сході України, повідомляють у прес-службі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

    Сьогодні вранці у Харцизьку відбулася нарада за участю «голови ДНР» Олександра Захарченка, військових кураторів з Росії, а також представників міністерства оборони та Генерального штабу збройних сил Російської Федерації.

    «Представник РФ в ультимативній формі попередив керівництво так званої ДНР про те, що в разі втрати Ясинуватського пладцарму їх буде знято з посад», – зазначають розвідники.

    Нагадаємо, Авдіївку протягом останніх днів активно обстрілювали бойовики. Вперше за кілька місяців ворог застосував «Гради» для обстрілів житлових кварталів.

    В Авдіївці оголосили надзвичайний стан.

    До міста відрядили додаткові екіпажі поліції. Військові, рятувальники, міжнародні організації допомагають місцевим жителям. Зокрема, в Авдіївці розгорнули пункти обігріву, польові кухні. У місто привозять електрогенератори, гуманітарну допомогу.

    Повномасштабна евакуація міста наразі не здійснюється, втім, люди можуть виїжджати самостійно. Тяжкохворих і людей з особливими потребами почали вивозити з Авдіївки.

    Ескалація в районі Авдіївки викликала реакцію з боку міжнародної спільноти. Загострення ситуації занепокоїло ЄС, США, Велику Британію, Канаду, РЄ, ПАРЄ. Відбулося екстрене засідання постради ОБСЄ щодо ситуації в Авдіївці, де держави-учасниці закликали Росію взяти на себе відповідальність за ситуацію в місті.

    ООН закликала негайно припинити всі ворожі дії на Донбасі. 

    Російська сторона в СЦКК 1 лютого надала письмове підтвердження гарантій припинення вогню в Авдіївці. Після цього бригади виїхали для ремонту систем електропостачання в Авдіївці, однак електромонтажерів обстріляли.

    В ніч на п’ятницю відбулося екстрене засідання Ради Безпеки ООН через ситуацію на фронті.

    ОБСЄ на Луганщині зафіксувала рух понад 70 вантажівок бойовиків.

    Внаслідок обстрілів бойовиків в Авдіївці загинуло троє мирних жителів, поранено дев'ятьох. 

    Наразі пошкоджено 102 будинки, з них 92 приватних будинки, сім багатоповерхівок, три нежилих споруди (гараж, автомагазин, літня кухня).

    Прокуратура Донецької області розпочала розслідування за фактом вчорашнього обстрілу в Авдіївці. 

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